Özgür Özel'in büyük sürprizi ''iktidara kırmızı kart'' çıktı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in büyük sürprizi ''iktidara kırmızı kart'' çıktı

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Sabah yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" diyen Özgür Özel, "iktidara kırmızı kart" çağrısı yaptı. Özel, "Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." dedi.

09.01.2025 16:19  Güncelleme: 16:31
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Bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Özel merakla beklenen konuşmasında "iktidara kırmızı kart" çağrısı yaptı.

"EMEKLİYİ YÜZDE 15'E RAZI ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI PROTESTO HAKTIR"

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum" diyen Özel, "Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80 iken TÜİK enflasyonu yüzde 40 iken, asgari ücretliyi yüzde 30'a emekliyi yüzde 15'e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır." diye konuştu.

"HERKESİ İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM"

Halka "iktidara kırmızı kart gösterme" çağrısı yapan Özgür Özel, "31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, 'aklını başına al' demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar, Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz, bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz. Ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz. Mersin'i nasıl güldürdüysek, Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

"KIRMIZI KARTI ELİNİZDEN, CEBİNİZDEN EKSİK ETMEYİN"

Özel, "Bundan sonra, Türkiye İttifakı kırmızı kartı çekecek, halkın iktidarını kuracaktır. Buradan bütün sosyal demokratlara, bütün milliyetçi demokratlara, bütün muhafazakar demokratlara, bütün Kürt demokratlara selam olsun. Kırmızı kartı çakın alınlarına, getirin sandığı. Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor. Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan, daralan, kartı çıkarın, karşınızda biri daha olacak. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin. Bu kart, Türkiye İttifakı'nın bayrağıdır, bu kart halkın iktidarının müjdeleyicisidir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'in, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız." sözlerinin ardından gözler bu törene çevrilmişti.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in büyük sürprizi ''iktidara kırmızı kart'' çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Ergin Akkaya:
    ya şaka gibisiniz valla büyük supriz dediğin bu muydu özel varya sizden hiç bir şey olmaz lan suprize baksen kimsenin aklına gelmez çok büyük supriz oldu ben şok 301 21 Yanıtla
  • selim yozgatlı:
    Hay Allah bu nasıl bir muhalefet evlere şenlik 274 12 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ahmet çakar ve Erman hocaya soralım ,pozisyon kırmızı mı sarı mı . 221 8 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    bana kimse bunu zeka seviyesinin normal olduğunu anlatamazsın 215 4 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Laaaannnn adam gibi bir muhalefet gelmeyecek mi bu ne yaaaa yaaappppraaaam 169 3 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu muydu müjden özgo git hakem ol 166 5 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    bede ne diyecek diyordum olan erdoğana kart mart işlemez sende boş cıktın 140 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sayın modorotor bu gercekmi kamera sakasimi biz bugün ne yaşadık aceba 123 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    koyunlar kudurmaya gelmeden o.c adam istifaya davet ediyor nesi kötü ??? 13 109 Yanıtla
    TURGUT ÇELİK:
    Sen ne çocuğusun Serkan yalçın 0 0
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