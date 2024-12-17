Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürerken 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar yapılmalı' açıklaması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e oy kaybettirdi. BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

17.12.2024 21:29  Güncelleme: 21:49
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Tüm dünyanın anbean takip ettiği Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in açıklamalarından hemen sonra Beşar Esad, ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı. Suriye ile ilgili öngörüsü tutmayan Özel'in oylarının erimekte olduğu ortaya çıktı.

"CHP'NİN OYLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ"

Katıldığı televizyon programında son gelişmeler ışığında yapılan anket çalışmasını aktaran BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Esad ile görüşülmesi talebi sonrasında yaptığımız çalışmada, CHP'nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Demek ki iktidarın izlediği politikalar, toplum tarafından benimseniyor" dedi.

"CHP'Lİ SEÇMEN DE TÜRKİYE'NİN SURİYE STRATEJİSİNİ BAŞARILI BULUYOR"

Duman devam eden konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: Ben toplumun bakışından bakmak istiyorum. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda Sayın Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinde aldıkları oy potansiyeline hakim olmadıklarını görüyoruz. Bunu hangi gerekçeyle söylüyoruz, yaptığımız araştırmalara göre söylüyoruz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Türkiye, Suriye'ye destek verdi. Bir silah bile atılmadan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'den de dönüşler başladı. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Suriye politikasını sorduk. Toplam seçmenin yüzde 72'si Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 61'i ise Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. Türkiye'nin stratejisini başarılı bulup bulunmadığını da sorduk. Yaklaşık yüzde 44'ü direkt başarılı olarak ifade ediyor. Başarılı ve kısmen başarılı diye topladığımız zaman toplam seçmenin yüzde 69,7'si Türkiye'nin Suriye'de yaptığı politikaları başarılı buluyor. CHP'li seçmene geldiğimiz zaman yaklaşık yüzde 50'si Türkiye'nin Suriye stratejisini başarılı bulduğunu ifade ediyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor: Özgür Özel'in açıklamalarıyla toplumun bakışı aynı ortamda değil. Trump dahil tüm dünyadaki liderler de dahil Türkiye'nin oyun kurucusu olduğunu söylüyor.

Özgür Özel\'in Esad çıkışları CHP\'nin oylarını eritti

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (61)

  • Mustafa Turgut:
    Özel, hiçbir özelliğin kalmadı, bitirdin kendi kendini . 462 129 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    O öyle devamında İmamoğlu ve Yavaş ile Erdoğan ı kıyaslıyorlar bu 3 arkadaşın bırakın bu ülkeyi partiyi ne başarıları var bu hayatta Putin Trump Avrupa Erdoğan nın ağzına bakıyor kim bunları ciddiye alacak.Adam bunca savaş varken Etrafımızda ülkemize savaşı sokmamış ama her cephede savaşmış Seversin Sevmezsin ama bu vizyonda kimse yok karşısında…Erdoğan değil ama Fidan ile bir 20 yıl daha 376 137 Yanıtla
    Celil Başer:
    adamsın bizim mallar anca ekonomiden vurur beyin yok 52 20
    uğur aksakallı:
    putin trump avrupa erdoğanın agzına bakıyor :))))))))))))) gerçekten ciddi soracam oğlum nasıl bir kafa sizinki yahu.sen adalarına sahip çıkamayan kendi topragın sayılan bir türbeyie sahip çıkamayan adamsın.Savaşa sokmamış dediğin kişi suriyede kaç askerimize sebep oldu?VİZYONMUŞ!!!Bu arada fidan dediğin şu fetöde bile uyuyan adam demi?eniştenin bildiğini bilemeyen adam.Bi söyle la astsubaylıktan başka ne vasfı var? 16 47
    Aa:
    Sen ne yedin lan 16 22
  • Ali Fuat Seckin:
    Daha burnunun ucundaki komşu dan bi haber sin bide ülke yönetimine talipsin vay sizin peşinizden gidenlere 367 101 Yanıtla
  • Murat yaman:
    betimar yanlış analiz yapmış.aksine her geçen gün oyları artıyor.hem daha önce esad ile barışmak,görüşmek isteyen kimdi? 122 272 Yanıtla
    Uğur Kart:
    MURAT BİR TEKERLEME VARDI BENDEN İYİ BİLİYORSUN TURAT 24 8
    Celil Başer:
    ağzının kenarını sil 13 13
    Mehmet Erginer:
    Aynen hocam, hem suçlu hrö6 güçlüler 10 2
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