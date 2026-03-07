Özgür Özel: Kıbrıs ve İran için endişeliyiz - Son Dakika
Özgür Özel: Kıbrıs ve İran için endişeliyiz

Özgür Özel: Kıbrıs ve İran için endişeliyiz
07.03.2026 22:18
CHP Genel Başkanı Özel, Kıbrıs'taki durumu önemseyerek, İran'daki saldırıları kınadı ve adalet talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Kıbrıs'a düşen bombadan, şarapnelden tedirginiz. Ordumuzun, deniz kuvvetlerinin, Kuzey Kıbrıs'a hızla intikali ve orada her türlü tedbiri almasını fevkalade önemseriz. Aklımız Kıbrıs'tadır, Filistin'dedir, İran'daki Müslümanların yanındadır." dedi.

Özel, Gölbaşı Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlı olmasını diledi, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştiren Özel, Türkiye'nin Gazze Barış Kurulundan ayrılması gerektiğini söyledi.

Özel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, İran'ın Mirab kentinde bir ilkokula düzenlenen ve çoğu kız öğrenci olmak üzere 160 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı.

İran'a yönelik saldırılarda ölenlerin sayısının 1500'e yaklaştığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"İran'da rejim değiştirmeye çalışıyorlar. Biz, İran'ın daha demokratik olmasını, kadın haklarına saygılı bir rejimin oluşmasını, insan hakkı ihlallerinin olmamasını isteriz ama bunların hepsini İran'da, İranlıların kararıyla ve kendi iç meseleleri olarak halletmelerini, ülkelerini demokratikleştirmelerini isteriz. İran'a füzelerle, katliam dalışlarıyla, vuruşlarıyla yapılan saldırıları, ülke Venezuela olsa da İran olsa da ülkenin yönetim kadrolarına yapılan suikastleri ya da evine girip oradan kaçırma şeklindeki işleri dünyanın hiçbir yerinde doğru bulmuyoruz."

"Trump'ın kurduğu yeni düzen, yeni dünya düzeni olamaz. Bu düzene sonuna kadar itiraz ediyoruz." diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:"

"Biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, üçüncü dünya savaşından sakınan, hele hele nükleer savaşlar konusunda fevkalade duyarlı olunması gereken demokratik ve Birleşmiş Milletler esaslı bir dünya düzenini savunuyoruz. Kıbrıs'a düşen bombadan, şarapnelden tedirginiz. Ordumuzun, deniz kuvvetlerinin, Kuzey Kıbrıs'a hızla intikali ve orada her türlü tedbiri almasını fevkalade önemseriz. Aklımız Kıbrıs'tadır, Filistin'dedir, İran'daki Müslümanların yanındadır. Biz, İsrail'le Amerika'yla iş tutan, sonra da lafa gelince sanki Filistin'in yanındaymış, İran'ın yanındaymış gibi konuşan ikili bir anlayışı, ikiyüzlü anlayışı reddediyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:04
