Özgür Özel: Kırmızı kartı emekliler için kaldırdık - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Kırmızı kartı emekliler için kaldırdık

Özgür Özel: Kırmızı kartı emekliler için kaldırdık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Biz kırmızı kartı açlığa mahkum edilen emekliler için kaldırdık; ama onlar bizden önce meydanlarda kaldırdı.

14.01.2025 18:01  Güncelleme: 18:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Biz kırmızı kartı açlığa mahkum edilen emekliler için kaldırdık; ama onlar bizden önce meydanlarda kaldırdı. Kırmızı kartı meydanlarda asgari ücretliler gösteriyor. Kırmızı kartı hakkı yenen emekçiler gösteriyor. Kırmızı kartı atanmayan öğretmenler, iş bırakan memurlar, aile hekimleri gösteriyor. Staj mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler gösteriyor. Vergide adalet talep edenler gösteriyor. Emeklilikte adalet arayanlar kırmızı kartı gösteriyor dedi.

Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, dün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını hatırlatarak, Dün, suni bir gündemle, belediye başkanımıza kurulan bir kumpasa uyandık hep beraber. İstanbul'daki belediye başkanlarımız dün, 'Grup toplantısını Beşiktaş Belediyesi önünde mi yapsak' diye önerdiler. Fena öneri değildi; ama acaba bu haksız, hukuksuz işlere kalkışanlar, belediye başkanımıza iftira atanlar zaten bunu istemiyorlar mı 'Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının, zamların üzerini örtebilir miyiz' diye düşünenlere inat, elbette Beşiktaş'ı konuşacağız, elbette yargının siyasallaşmasını, MHP'nin bu işin ne tarafında olduğunu konuşacağız; ama Recep Tayyip Erdoğan hiç umutlanmasın ki köprü ücretlerine yapılan zammı da konuşacağız. Bu milletin nasıl boykot edeceğini, onlara ne söyleyeceğimizi durdurmak için 'Bir operasyon yaptık. Gelin orada boğulun. Vatandaşın sorununu konuşmayın'; vatandaşa bunu yapanın yanına kar bırakırsak namerdiz. Susmayacağız, konuşacağız dedi.

'NE ÇARŞIDAN NE PAZARDAN HABERİ VAR'

Emekli maaşları ile asgari ücret fiyat artışını eleştiren Özel, Haksız ve hadsiz bakanın, '14 bin 400 küsur lira yapıyoruz' dediği en düşük emekli maaşı bu hafta Meclis'te görüşülecek. Bu rakam olduğunda 3 çeyrek altını zor alıyor. Emeklinin Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutma maliyeti ayda 5 çeyrek. Beğenmedikleri Ecevit hükümeti 8 çeyrek veriyordu. O günkü hesapla en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü kötü hesapla 33 bin lira olması lazım. O zaman 57 kilo dana kıyma alabilen emekliye 24 kilo dana kıyma parası veriyorlar; 33 kilo kayıp. 1285 simit alabilen emekliye 964 simit parası veriyorlar; 321 simit kayıp. 'Pazara gidebiliyor musun' dedim Erdoğan'a; yok. Sokağa çıkabiliyor musun; yok. Erdoğan pazara ne zaman gitmiş çok merak ettim, baktım. Mustafa İstemi bir fotoğraf paylaştı. Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. 21 yıl önce pazardan 1 kilo çilek, 2 kilo salatalık, 3 koli yumurta, 1 kilo kayısı, 2 kilo soğan, 5 kilo karpuz ve 10 tane simit almış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı file ile pazara gittik ve fiyatı hesapladık; 1044 lira. 21 yılda 40 kat zamlanmış. 20 yılda pazarın 40 kat zamlandığını bildikleri için 'gelemezsin' diyorlar. Gel 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim hep beraber ifadelerini kullandı.Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarına değinerek, elindeki belgeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndereceğini söyledi

'KAAN GURURUMUZDUR'

Daha sonra geçen hafta başlattığı 'kırmızı kart' eylemlerine değinen Özel, şunları söylediDün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana yeşil kart göstermiş. Diyor ki, 'Bak diyor Özgür Özel bu KAAN uçağımızın milli kartı, yeşil kart.' ya bir şey söyleyeceğim. Bu bakanlarda gerçekten bir tuhaf akıl tutulması oluyor. KAAN uçtuğunda ilk tebrik tweetini ben attım. KAAN gururumuzdur, onurumuzdur. Elbette ki KAAN'a benden yeşil kart; ama emekliyi aç bırakanlara benden kırmızı kart. Bu kadar basit. Bu yüzden şimdi biz kırmızı kartı açlığa mahkum edilen emekliler için kaldırdık; ama onlar bizden önce meydanlarda kaldırdı. Kırmızı kartı meydanlarda asgari ücretliler gösteriyor. Kırmızı kartı hakkı yenen emekçiler gösteriyor. Kırmızı kartı atanmayan öğretmenler, iş bırakan memurlar, aile hekimleri gösteriyor. Staj mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler gösteriyor. Vergide adalet talep edenler gösteriyor. Emeklilikte adalet arayanlar kırmızı kartı gösteriyor. ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte ellerimizdeki kırmızı kartları emekliye ve emekçiye sefalet maaşı verenlere karşı kaldırıyoruz. Kırmızı kart Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir. Cumhuriyet Halk Partisi tüm emeklileri, tüm emekçileri ayağa davet ediyor. Ayağa kalkın ve kırmızı kartları gösterin. Tayyip Bey'e sesleniyorum; işte sana kırmızı kart. Eğer bu milletin sesini duymazsan, bu milletten görüp göreceğin budur. Bu milletin senden göreceği kalmadı. Senden umudu kalmadı. Senden tek istek, son istek sandıktır. Getir sandığı göreceksin kırmızı kartı.

Haber Aybala MELEK ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Kırmızı kartı emekliler için kaldırdık - Son Dakika

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