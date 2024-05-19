Özgür Özel: Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum

Özgür Özel: Samsun\'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, 'Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum' dedi.

19.05.2024 18:40  Güncelleme: 18:44
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SAMSUN (İHA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, "Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah Ankara'da katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ardından Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'a geldi. Atatürk'ün ilk adımını attığı Tütün İskelesi'ne gelen Özel, burada çiçeklerle karşılandı. Özel, karşılamanın ardından törenlerin yapılacağı Atatürk Anıtı'na yürüdü. Özgür Özel, burada halka seslendi.

"Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum"

Samsun'daki yerel seçim sonuçlarına değinen Özel, "Büyük bir üzüntümü ifade etmek isterim. Samsun gibi bir kenti böyle bir dönemde böyle bir atmosferde biz Kütahya'yı, Afyon'u, Uşak'ı alıyorken, Manisa'yı İzmir'e kadar olan bütün illeri alıyorken yani Milli Mücadelenin, Büyük Taaruz'un olduğu illeri alıyorken, Amasya'yı Kastamonu'yu alıyorken Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum. Buradan Samsun'daki partili partisiz ama yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkese sesleniyorum. Biz Samsun'da bunu taşıyamayız. En kısa sürede Gazi'nin partisini 1. parti yapmak zorundayız. Onun için sadece TV izlemek, gazete okumak, sohbet etmek ve bizleri izleyip mutlu ya da tenkit etmek yetmez. Samsunlular ve Atatürkçüler Samsun'daki iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız, buna var mısınız? Yarından itibaren Samsun'da bu durumdan şikayetçi olan herkesi CHP'ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun. Samsun'da herkesi CHP'ye katılmaya Gazi'nin partisine sahip çıkmaya ve Samsun'da 1. parti olana kadar var gücünüzle çalışmaya davet ediyorum" dedi.

"Asker bile gider gençler gidemez"

Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğine dikkat çeken Özel, "Bir sözüm de gençleredir. Atatürk bu partiyi kurdu ve gençlere dedi ki, 'Benim bu bedenim elbet bir gün toprak olacak, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' dedi. Bunu nasıl yapacağız? Atatürk, öleceğini, toprak olacağını biliyordu. Bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor? Birisine emanet etmiş olması lazım. Genel başkanlara emanet etmedi. Ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına ne de il başkanlarına emanet etmedi. Askerdi, ordu komutanıydı, başkomutandı ama askerlere ve genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onun için eğer üzülüyorsan, enseyi karartıyorsan, bu ülkeden gitmeyi düşünüyorsan buna izin yok. Ben giderim sen gidemezsin. Yaşlılar gider, gençler gidemez. Asker bile gider gençler gidemez. Çünkü cumhuriyet gençlere emanettir" diye konuştu.

Özel, bu akşam da Samsun'da programlara katıldıktan sonra yarın da Samsun'da CHP'nin MYK toplantısını yapıp Ankara'ya dönecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum - Son Dakika

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