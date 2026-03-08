Özgür Özel: 'Tanık Değişikliği Olmaz' - Son Dakika
Son Dakika Logo

Özgür Özel: 'Tanık Değişikliği Olmaz'

08.03.2026 17:43
CHP lideri Özgür Özel, İBB davasında tanık değişikliğine tepki gösterdi, destek çağrısı yaptı.

'OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SİNEMADA, FUTBOLDA OLUR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir kent merkezinde partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililerden tarafından karşılanan Özel, parti önünde toplanan kalabalığa seslendi. İBB davasını yarına başlayacağını ifade eden Özgür Özel, duruşmaları yakından takip edeceğini söyledi. İmamoğlu için destek isteyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun yarın duruşması başlayacak. Onunla birlikte çok sayıda belediye başkanımız yargılanıyor. Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde bir belediye başkanı nasıl yargılanır sözü benim sözüm değil, bu söz AK Parti'lilerin sözü, AK Parti'de başbakan yardımcılığı yapmış olanların sözü. Bizim alnımız açık, başımız dik. Bugünün AK Parti'li Adalet Bakanının söylediği üzere, dosyamızın temel dayanağı gizli tanıklardır diyor. Ekrem Başkan 1 yıl önce gizli tanık Meşe'nin itiraflarına ne diyorsun diye sorgulanmıştı. Meşe bütün ifadelerinden vazgeçmiş, gizli tanıklıktan çekilmiş onun yerine aynı ifadeleri 'İlke' diye yeni bir gizli tanığa verdirmişler. Düşünün ki 2 kişinin arasındaki bir olayı 'gördüm' diye üçüncü kişi var, onu söylediğiyle tutukluyorsun. Sonra o 'ben görmedim vazgeçtim' diyor, başkasını getirip gizli tanık yapıyorsun. Oyuncu değişikliği sinemada olur aktörle anlaşamazsın o bırakır, başkası gelir. Tiyatroda olur, hastalanır, yerine rolü başkası oynar. Futbolda olur, sakatlanır, yerine başkası girer. Tanığın yahu, şahidin yedeği olur mu? Şahit değişikliği olur mu?" dedi.

'YARGILANMAK DEĞİL, YARGILAMAK ÜZERE SİLİVRİ'YE GİDİYORUZ'

İBB davası üzerinden eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"İlk günden beri kendimizden emindik ki zaten bu millet doğru söyleyenle yalan söyleyeni ayırır. Bir kişiye aynı anda hem diploma sahtecisi, hem rüşvetçi, hem ihaleye fesatçı, hem ajan, hem işte yok uçaklar muçaklar, rezaletler, hepsi birden bir kişiye söylenip de hepsi yalan çıkarsa millet der ki; 'Demek ki bu adama bir suç bulamıyorlar ama bu adamı indirmek istiyorlar. Adamın suçu iktidara yürüyen partinin cumhurbaşkanı adayı olmak' O yüzden şimdi artık yargılanmak değil, yargılamak üzere Silivri'ye gidiyoruz. İddianame çıkana kadar demiştik, bu iddianame bizi mahcup etmeyecek, yalan söyleyenleri mahcup edecek. Çok yakın takip ettiniz '560 milyar lira yolsuzluk' dediler, 560 kuruşunu ispat edemediler. 'Valizlerde para var' dediler içinden jammer çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun lüks araçları dediler, MHP'li bir milletvekilinin çıktı. Parkenin altından milyon euro para bulduk dediler, bir sent bile bulamadıkları ortaya çıktı. Görüntü var dediler, görüntü olmadığı ortaya çıktı. Gizli şahit var dediler, tanık var gizli tanığın vazgeçtiği ortaya çıktı, yalan söylediği, kendisine yalan söyletildiği, yeni bir gizli tanık bulunduğu ortaya çıktı. Buldukları gizli tanıkların hepsinin geçmişinde ya çocuk istismarı var ya hırsızlık var ya taciz, tecavüz. Böyle ne kadar kriminal tip var, bulup ona bir yalanı attırıyorlar, onun üzerine kurgu yaptırıyorlar."

Özel, davayı izlemeye alnı açık başı dik olarak Silivri'ye gideceğini belirterek herkesi destek vermeye, duruşmaları izlemeye davet etti. Parti ziyaretinin ardından Tepebaşı Belediyesi'ne geçen Özel, kadın fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

