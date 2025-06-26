Özgür Özel: Türkiye'nin Yüzü Avrupa'ya Dönük - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Türkiye'nin Yüzü Avrupa'ya Dönük

26.06.2025 14:46
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CHP lideri Özgür Özel, Türkiye-AB ilişkilerinin demokrasi zemininde geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk halkının yüzünün Avrupa'ya dönük olduğunu belirterek, "Demokrasi zemininde Türkiye ile müzakere edilmeli, sorunlar konuşulmalı, yeni askeri ve ticari ilişkiler bunun üzerine kurulmalıdır. Gençlerimizin ve insanlarımızın vize sorunları mutlaka çözülmelidir." dedi.

Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Avrupa Birliği (AB) Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in tanınması, İsrail ile yapılan ticaret anlaşmalarının askıya alınması ve Filistin halkının yanında olunması noktasında, toplantıda dile getirilen düşüncelerden ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de iktidarın, Filistin'de yaşananlar konusunda üzerine düşeni yapmadığını öne süren Özel, hükümete, bu konuda etkili ve net bir tutum takınmaları noktasında baskı yaptıklarını aktardı.

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla 1 Temmuz Salı günü İstanbul Saraçhane'de miting düzenleyeceklerini dile getirerek, süreçteki desteklerinden ötürü PES Başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ve Avrupa değerlerini benimseyen demokratlar arasındaki dayanışmaya çok önem verdiklerini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Burada gösterilen kıymetli gayretler çok önemlidir. Ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumda AB'den ve AB'ye üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde 10'unu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Erdoğan, şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta, Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekte ve Türkiye'de yüzde 51 ile seçildiği pozisyonda, son yapılan anketlerde yüzde 30'un altına düşmüşken, partimiz son yapılan seçimlerde birinci parti olmuş ve belediyelerin yüzde 65'ini kazanmış, ekonominin yüzde 85'ini belediyeler açısından yönetiyorken, son ankette yüzde 41'lere oyu çıkmışken, maalesef Avrupa'daki ülkeler, o ülkelerin yöneticileri, Erdoğan'ı alternatifsiz ve ilanihaye Türkiye'nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için, bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve 'Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok, Erdoğan'dan vazgeçmezler' izlenimini iç politikada kullanmaya devam etmektedir."

"İstikrarlı bir Türkiye, Türk halkının talebidir"

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önce sığınmacı, şimdilerde de güvenlik parantezine alındığını ve bunu doğru bulmadığını kaydeden Özel, "CHP olarak, Türkiye'nin demokratik ve istikrarlı olmasını savunurken, askeri açıdan güçlü olmasını, Türkiye ile AB arasındaki savunma ilişkilerinin elbette geliştirilmesini, Türkiye'nin ve Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmasını destekliyoruz. Türkiye ile AB arasında yüzde 5 civarında zayıf seyreden dış politika uyumunun artırılması gerektiğini savunuyoruz. İçte demokratik, çoğulcu, kalkınmış ve istikrarlı bir Türkiye, Türk halkının talebidir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusundaki müzakerelerin, demokrasi ve özgürlükler temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın dışarıda güvenlik tehditleri, içeride ise aşırı sağın yükselişi gibi sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Bunlara karşın, daha fazla demokrasi için ortak çaba harcanması gerektiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın saygın ve eşit bir ortağıdır. Türkiye ve Avrupa arasındaki ilişkiler, bu gerçeklik üzerine yükselmelidir. Avrupa, Türkiye'yi asla itmemeli, kendine doğru çekmelidir. Ama bunu çekerken, Türkiye'yi demokrasi zeminine, hukuk zeminine davet etmeli ve bu şekilde kapsayabileceğini Türkiye'yi yönetenlere, yönetenin kim olduğundan bağımsız olarak en net şekilde hissettirmelidir. Halkımızın yüzü Avrupa'ya dönüktür. Demokrasi zemininde Türkiye ile müzakere edilmeli, sorunlar konuşulmalı, yeni askeri ve ticari ilişkiler bunun üzerine kurulmalıdır. Gençlerimizin ve insanlarımızın vize sorunları mutlaka çözülmelidir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Türkiye'nin Yüzü Avrupa'ya Dönük - Son Dakika

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