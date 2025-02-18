Özgür Özel: Yoksulluk ve Ekonomik Kriz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eskinin orta direği artık yoksul. Eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyor. Bu ekonomik buhranda emekliler, asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 vatandaşın hayatını kaybetmesinin üzerinden 28 gün geçtiğini, 28 gündür vicdanların yandığını, korun hiç sönmediğini belirtti.

"Biz bu işi 10 günde bitiririz." diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın daha sonra bir açıklama yapmadığını ileri süren Özel, olaya ilişkin gözaltı, tutuklama ve serbest bırakılmaların bilirkişi raporuna göre değil, talimatlandırmaya göre yapıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığından kimseye dokunulmadığını iddia etti.

Özel, bir AK Parti milletvekilinin sağlık çalışanlarına yönelik sözlerinin ardından özür dilemesini önemsediğini belirterek, bunun bir gaftan ziyade sistemin, sağlık emekçilerinin emeğini ve bedenini değersiz gördüğünün açık bir kanıtı olduğunu savundu.

Hatay'daki rezerv alan sorununun farklı illerde yaşanmaya başladığını iddia eden Özel, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de rezerv alan kriziyle karşı karşıya olunduğunu, bilimsel olarak yapılması gereken değerlendirmelerin subjektif kriterlerle yapıldığını öne sürdü.

Memlekette fakirleşmeyen kimsenin kalmadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Eskinin orta direği artık yoksul. Eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyor. Bu ekonomik buhranda emekliler, asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Yapılan bilimsel bir çalışmada Eylül 2024'te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22 bin 920 lira olduğunu gösteriyor. Eylül'den bugüne resmi enflasyon rakamı 6 aylık işlendiğinde 25 bin liraya çıkıyor bu maliyet. 3 öğün beslenme ve barınma giderlerinin 1 asgari ücreti aştığı bir ülkede yaşıyoruz.

Son yıl okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı, pandemide donduranların üzerine çıkmış durumda. 2023'te 74 bin, 2024'te de 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu ve geriye gitti. Burada yoksulluk pandemisiyle karşı karşıyayız. Konu o kadar hazindir ki 2022 yılında evladını üniversitede okutacak kudreti kendinde gören 74 bin aile, 2023 yılında evladına mahcup olmuş. Öğrenciler, memlekete geri dönmüştür."

"Reva mı asgari ücretliye verilen yüzde 30 zam"

Geçen sene bir ramazan kolisindeki sahur ve iftarda tüketilen 8 temel ürünün 950 lira olduğunu, bu ürünlerin bulunduğu kolinin fiyatının bu sene yüzde 70 artışla 1610 liraya çıktığını iddia eden Özel, bu hesabı herkesin vicdanına emanet ettiğini belirtti.

Özel, "Gidince baksınlar. Geçen sene ne harcadıklarını biliyorlar, bu sene alabiliyorlar mı? Reva mı asgari ücretliye verilen yüzde 30 zam? Bu ramazan kolisinden geçen sene alabilen asgari ücretliye 'Bu sene kıymayı bırak, unu elleme, nohutsuz da doyarsın.' diyeceksin. Emekliye gelince son verdiği zam yüzde 15, geçen ramazandan beri verilen toplam zam yüzde 40'ın biraz üstünde." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin ilk olarak 1951 yılında belirlendiğini anımsatan Özel, ilk kez bu sene asgari ücretle 1 tam altın alınamaz duruma gelindiğini vurguladı.

Fakirliğin ve yoksulluğun temel nedenine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Dünyadaki bütün ekonomistler, 'Ülkenin tuttuğu yol, doğru yol değil.' der. Bu ülkenin kurucusu, 'Muasır medeniyetleri, gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin.' dedi. Yönü gösterdi, kendisi o yöne yürüdü. CHP'nin o yöne yürüdüğü 10 yılda, 10. Yıl Marşı'nda anlatılanlar coşkuyla yaşandı. Öyle gidildiğinde de yakalanıp geçileceği belliydi. 1. Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği yön belliyken, tersi yöne giden, gitmek için de herkesi ikna etmeye çalışan bir anlayış var. Gazi'nin gösterdiği yönde, bağımsız yargı, güçlü parlamento, katı kuvvetler ayrılığı var. Hukukun, kuvvetler ayrılığının, demokrasinin peşinden gidenlerin 10 kat gerisindeyiz."

Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi de eleştiren Özel, CHP heyetinin Van'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Özel, Van sokaklarında demokrasi dayanışması ve geleceğe dair umut gördüklerini söyledi.

(Sürecek)