AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı Vergili\'ye Yükleniyor

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye yüklenerek, " Son iki seçimde verdiği konut vaadlerine yerine getirmedi. Şimdi yine aynı vaatler, düzenlediği A4 kağıtla talep topluyor" dedi.

Yaklaşık 1.5 aydır 31 Mart seçimleri için vatandaşlara projelerini ve hedeflerini anlatan Özkan Çetinkaya, kentin vaat siyasetine değil, icraat ve hizmet belediyeciliğine kendi dönemlerinde kavuşacağını söyledi.

"Kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir vaadini gerçekleştirilmiş durumda değildir"

"Karabük'e uygulanacak projelerin aslında hep aynı projeler olduğunu, ancak sorulması gereken sorunun neden bu projeler sürekli aynı şekilde ısıtılıp ısıtılıp halkın önüne neden sunuluyor?" diyen Çetinkaya, " 15 yılda bu projeler tekrar tekrar ısınıp ısınıp halkın önüne neden sunuluyor? Aslı baktığımızda projeler aynı değil. Problemler ve hizmete dönüştürülmesi gereken konular aynı. Ama bakıyoruz, Karabük'te ihtiyaç hali olan şeyler maalesef çözüme kavuşturulmuyor. Seçime 40 gün kala bugün burada verilen bin konut projesi vaadi. Seçime 40 kala halka hizmet için sözde verilen A4 maktu bir evrakla halkın başvurusu toplanıyor. Aslında bu evrakın hiçbir geçerliliği yok. Bir de bakıyoruz aynı belediye geçen iki seçimde Kemiklidere bölgesinde kentsel dönüşüm projesi sundu. Yüne Bayır mahallede bir önceki seçimde aynı şekilde seçim kampanyası olarak halka yapacağız diye sunulan konut vaatleri var. Bu bölgenin ikisinde de herhangi bir konut geçmiş 15 yılda verdiği kentsel dönüşüm vaadini yapmadı. Bugün vadeliden herhangi bir konut çalışması olmadı. Karabük halkı o zaman da heyecanlandı, konut sahibi olacağım dedi. Mahallelerimiz yenilenecek dedi. Daha modern, depreme dayanıklı konutlar yapılacak dedi. Geçtiğimiz on beş yılda bu iki tane konut projesi ve dahası daha nicesi hayata geçirilmedi. Geldik yıl 2024 seçime kırk gün kala yine aynı vaatler. 15 yıl da kaç konut yaptın. Şimdi yine aynı vaatlerle haktan evrak topluyor ve bu form niteliğinde bin tane konut yapacağınızı Karabüklü halkımıza beyan ediyor. Biz etmiyoruz, Karabük Belediyesi vaat ediyor. Maalesef uygun görmüyoruz bunu. Biz arzu ederdik ki 15 yılda Karabük'te konut üretimi mahallelerimizde konut stoku yükselsin. Daha modern daha çağdaş, depreme dayanıklı konutlar üretilsin. Çocuklarımız, ailelerimiz daha modern yapılarda yaşasın. Ama maalesef şu on beş yıllık Karabük Belediyesi son 15 yılında bu konut projesine, kentsel dönüşüm projelerinde hiçbir vaadini gerçekleştirilmiş durumda değildir. Nitekim son yıllarda soğuksu bölgesinde 3. etapta bir kriz halini almıştır. Biz orada da şunu söylüyoruz; Soğuksu Mahallesi'ne, 1 Mayıs'ta inşallah üçüncü etaba ilk kazmayı vuracağız. Kepçeyi sokacağız. Bu noktada da temaslarımız başladı inşallah. Bizler soğuksu mahallesinde üçüncü etabı da çok hızlı bir şekilde halledip halkımızın inşallah hizmetine sunacağız. Burada hızlı bir şekilde icraata hemen dönüşeceğiz. Göreve geldikten bir ay sonra biz Soğuksu Mahallesi'nde inşallah üretimine devam edeceğiz. Burada yine kiralar noktasında orada da yine halkımıza üzerine düşen neyse fazlasıyla yapacağız. Buradakiler bir kayıp varsa bunları da kati ücretle bu kayıpları yok edeceğiz, ortadan kaldıracağız. Bu projelerde bir ticaret değil, bir hizmettir bunlar hemen kentsel dönüşümlerimizi uygulayacağız. Bayır Mahalle olsun ve burada belirttiğimiz birçok mahallemizde halkımızı mağdur etmeden burada halkımızın hakkını koruyarak biz bu kentsel dönüşümleri ve bu modern, konutları, modern yapıları mahallelerimize kazandıracağız. Bu işin ehli de AK Parti'dir. Bugün Türkiye'de 2002'den önce TOKİ'yi konuştuğumuzda hiçbir şey yok ama 2002'den bu yana bakıyoruz şehrimizde de birçok TOKİ projesine bakıyoruz hükümetimizin imzası var. O noktada kentsel dönüşüm ve konut üretimi, modern konut üretimi bizim asli uzmanlık alanımız. İnşallah bu uzmanlık alanımızı göreve gelir gelmez icraata koyacağız" dedi.

"Karabük Belediyesi bu formlarla önümüzdeki 5 yıl size bin tane konut yapmayacak"

"Birçok mahallede sosyal konut üretmeye kuracakları Konut AŞ bünyesinde ve TOKİ'yle iş birliği halinde seri şekilde başlatacaklarını da ifade eden Özkan Çetinkaya, " Eğer vaat ettiğimiz projelerle göreve geldiğimizde hiçbir çalışma ve ilerleme olmazsa gelsin belediyeye halkımız bize hesap sorsun. Belge topluyorsun, yer belli değil, kaç paraya mal olacak, kaç metre kare olacağı belli değil, insanları belediyede uzun kuyruklar oluşturarak umutları A4 kağıdına bağlıyorsunuz. 15 yılda verdiği vaatlerin hiçbiri yapılmamaış, bugün bu formla başvuru yapan halkımıza şunu söylüyorum, Karabük Belediyesi bu formlarla önümüzdeki 5 yıl size bin tane konut yapmayacak. Ama şunun sözünü veriyorum, AK Parti Belediye Başkan adayı olarak, yapacağımız 2 bin 100 konutu ise hükümetimle, TOKİ işbirliğiyle, istişare ile, Ankara yolunu gide gele Karabüklü hemşerime kazandıracağım. Belediye personelimizin de konut ihtiyacı var. Bizler de gerekirse burada belediye personelimizin bir konut ihtiyacı varsa bunu belediyedeki personel mesai arkadaşlarımla oturur 2100 değil 2500 konut yaparız. Bizim mesai arkadaşımız, personelimiz onlara da gerekli desteği yaparız" diye konuştu.

15 yıldır koskoca bir sürecin geçtiğini de kaydeden Çetinkaya, " Başka illere bakıldığında nehir akıyor millet etrafında yürüyor. Bizim burada nehrimiz akıyor. Benim hemşehrilerim bakıyor. Karabüklüler bakıyor. Yine burada bir alan var, Gar sahası var. Bakıyorsun işte ben falanca yıl oraya protokole imza attım. Peki işi niye takip etmedik? Niye peşinden gitmedik? Vekillerimiz var burada birçok bürokratımız var Ankara'da. Bu işlerin peşine niye düşmedik? Ben adayım ve aday olduğumdan sonra 3 defa bakanla görüştüm. Bir tanesi de Gar projesi. Bu görüşmeler neden yapılmadı. Yapılsaydı bu gün tekrar tekrar ısıtılıp 15 yıl sonra niye proje olarak sunuluyor? Arzu ederdim ki ilk dönem bunun vaadini veren arkadaşımız Gar sahası icraatı gerçekleştirseydi, hizmete açsaydık. Şimdi konut noktasında ya Allah aşkına 15 yılda yapılmayan konutun seçimin 40 günü vaat eden bir belediye var karşımızda. 15 yıl hiçbir konut çalışması yok. Karabüklü çocuklar hala eski yapılarda. Yine bakıyorsun mevcut apartman kültürü olan mahallelerimiz bakıyorsunuz trafik problemleriyle otopark problemleriyle boğuşuyor. Bugün bakıyorsun konut bulamamaktan millet ilçelere oturmaya gidiyor. Şimdi 15 sonra form topluyoruz. 2019'dan buyan vaat ettiği bir tane konut projesi göstersin. Modern, çağdaş ve yaşanabilir bir Karabük için ben yola çıktım. 2100 tane konutu asgari düzeyde yapacağım. Azami düzeyde de bu rakamın çok çok üzerine çıkacağım. Burada da yine TOKİ'yle seri şekilde iş birliği yapacağız ve burada kentimizi daha güzel müreffeh bir seviyeye taşıyacağız. Bu bir cevap değil, bu bir hizmet aşkıdır. Bu Karabük'e bir kalkınma hamlesinin aşkıdır." diye konuştu.

1100 Araçlık otopark sorunu millet bahçesi ile gideriyoruz"

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentteki en büyük sorunlardan birinin de otopark olduğunu ifade ederek, " Kent Meydanı millet bahçesinde dönemin bakanı Murat Kurum'un ciddi bir emeği vardır. Yeniden TOKİ tarafından revize edilen Kent meydanı millet bahçesi projesinde bin yüz araçlık bir otopark hedefliyoruz. Millet bahçemiz içerisinde olacak ve halkımızın hizmetinde olacak. Millet bahçemizin içerisinde birçok sportif, sosyal yine gençlerimizin, kadınlarımızın, ailelerimizin kullanacağı alanlar da olacak. Kent meydanı millet bahçemiz içerisinde 1100 araçlık bir otoparkımız. Var. Şehrimizin otopark problemini ortadan kaldırıyoruz. Burada 800 araçlık iki katlı bir otopark ve yatay mimari inşa ediyoruz. Mevcutta da bir 300 araçlık otopark var. Burada da tek gayemiz hizmet. Burası 194 milyon TL, bir bedelle TOKİ tarafından, Çevre Bakanlığımız bünyesinde şehrimizde, hemşerilerimizin hizmetine sunuluyor. 78 dönüm alan üzerine yapılan Millet bahçemiz şehrimizin gözbebeği alanda gün geçtikçe yükseliyor. 26 Kasım 2024'de hemşehrilerimizin hizmetine de bu alanı sunacağız. Burası Karabük'lerin sosyalleşebileceği bir alan. İçerisinde bir çok sosyal alanlar yer alacak. Burası yeşil bir koridor olacak" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK