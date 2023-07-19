Paralı askerlerin Putin'e karşı isyana destek vermemesi nedeniyle idam edildiği iddia edildi - Son Dakika
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Paralı askerlerin Putin'e karşı isyana destek vermemesi nedeniyle idam edildiği iddia edildi

19.07.2023 13:25

Wagner adlı paralı askerlerden iki tanesinin, Vladimir Putin rejimine karşı yapılan isyana destek vermemeleri nedeniyle idam edildiği iddia edildi. Wagner komutanı ve muhtemel suikastçı olduğu düşünülen Yaroslav Shekhovtsov'un bu cinayetlerle bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi. Cesetler, Wagner'ın Moskova'yı ele geçirmeye çalıştığı sırada kullandığı otoyol yakınlarında bulundu. Rus medya kuruluşu, Shekhovtsov'un bu erkekleri vurduğunu itiraf ettiğini bildirdi. Bu durum, Kremlin'e destek olduğu düşünülen Wagner içindeki kanunsuzluğu gösteriyor. Putin'in liderliğine yönelik tehditler arttıkça, Kremlin liderleri arasında temizlik operasyonları yapıldığı belirtiliyor.

Wagner adlı paralı askerlerden iki tanesinin, Vladimir Putin rejimine karşı yapılan isyana destek vermemeleri nedeniyle idam edildiği iddia edildi.

Wagner komutanı ve muhtemel suikastçı olduğu düşünülen 35 yaşındaki Yaroslav Shekhovtsov'un bu cinayetlerle bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Cesetler, Wagner'ın Haziran sonunda Moskova'yı ele geçirmeye çalıştığı sırada kullandığı Voronezh- Luhansk otoyoluna yakın bir yerde bulundu.

İki erkek, kimlik belgeleri olmadan ve vurulmuş şekilde bulundu.

Bir Rus medya kuruluşu, Shekhovtsov'un 24 Haziran'daki silahlı ayaklanmayı desteklemedikleri için bu erkekleri vurduğunu itiraf ettiğini bildirdi.

Eğer Shekhovtsov bu askerleri idam ettiyse, bu durum, Kremlin'e destek olduğu düşünülen Wagner içindeki yaygın kanunsuzluğu gösteriyor.

Wagner daha önce, Ukrayna'ya destek gösteren "hainleri" öldürmek için bir çekiç kullanmıştı.

Putin'in kendisi, 1999'da iktidara geldiğinden bu yana liderliğine yönelik en büyük tehditle karşı karşıya kaldıktan sonra yüksek rütbeli Kremlin liderlerini "temizlemeye" başladı.

Kremlin üst düzey yetkilileri gizemli ve sistematik bir şekilde ortadan kayboldu - bu durum, Putin'in temizliğinin başladığı ve en isyancıların zamanının artık dolabileceği korkusunu yarattı.

Gn. Sergey Surovikin - acımasız manövralarıyla ünlü - 24 Haziran'dan bu yana Prigozhin'in planları hakkında bilgi sahibi olduğu söylentileri arasında görülmedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Yevkurov'un Rusya'nın askeri liderliğinin televizyonda görünen bir görünümde dikkat çekici bir şekilde yok olduğunu bildirdi.

Ve komplo teorilerine ek olarak, Prigozhin'in yeminli düşmanı General Gerasimov da görüş alanından çıkmıştır.

Haziran ayında başlayan silahlı isyan, savunma bakanı Sergei Shoigu ve Rus silahlı kuvvetlerin başkanı General Valery Gerasimov'a karşıydı.

Beyaz Rusya diktatörü Alexadner Lukashenko tarafından Vladimir Putin ve Wagner lideri Yevgeny Prigozhin arasında bir barış anlaşması yapıldıktan sonra aniden durdu.

Anlaşma kapsamında, Wagner güçleri ve Prigozhin, güçlerini NATO topraklarına saldırı mesafesindeki komşu Tsel, Belarus'a taşıyacak.

Bugün, Wagner üyeleri, Rusya'nın güneyindeki grupların ana üssünü kapattıkları ve operasyonları güney Belarus'taki "çadır şehrine" taşıdıkları sırada Rus bayrağını indirdiler.

Bayrağı indiren bir asker, "Üs var olmayacak. PMC Wagner yeni görev alanlarına gidiyor." dedi.

Bu hafta, büyük sayıda Wagner paralı askeri Belarus kamplarına varırken görüldü.

Putin tarafından çekilen hıyanet suçlamalarına maruz kalan milyarder Prigozhin, Belarus ve Rusya arasında serbestçe hareket etmeye devam ediyor gibi görünüyor.

Prigozhin, Putin için görkemli Kremlin ziyafetleri düzenleyerek ve Rus lideri destekleyen internet troll fabrikalarını yöneterek Rusya'nın güç sıralamasında yükseldi.

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