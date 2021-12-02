Üye Girişi
Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı - Son Dakika

Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı

02.12.2021 20:33
Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 1 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı bitti. Toplantıda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te onaylayarak sürece dahil olması sonrası yaşanacak gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, 1 saat 20 dakika sürdü. Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis'te onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kurul üyelerinin toplantıda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2050 hedeflerini içeren "Avrupa Yeşil Mutabakatı"na uyum çerçevesinde ilan ettiği, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı müzakere ettikleri belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP-26) Ulusal Beyanı çerçevesinde 2053 yılı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen net sıfır emisyon hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE SÜRECİ ORTA YOLU BULACAK BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTECEK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim değişikliğiyle mücadelenin, hayatın her alanına etki eden köklü bir anlayış değişikliğini de gerektirdiği üzerinde duran Kurul üyeleri, iklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı ve hazırlıkları süren İklim Kanununa ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin uluslararası toplumla iş birliği halinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek, Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleri ile insanlığın hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir anlayışla yürüteceğini ifade etmiştir."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un toplantıda bir sunum yaptığı da bildirildi.

Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü 15:49 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
20:26 BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı
20:12 25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
20:11 Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
20:10 Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı
19:57 Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
19:37 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu
19:23 Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı         
20:26
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya         
13:43
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 20:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Paris İklim Anlaşması YİK toplantısında her yönüyle ele alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement