İYİ Parti lideri Akşener kürsüye kafasında baretle çıktı! Acılı aileler için kurmaylarına talimatı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının önemli bir bölümünü 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden ocağı patlamasına ayıran Akşener'in kürsüye baretle çıkması dikkat çekti.

"PARTİMİZDEKİ TÜM HUKUKÇULAR MADEN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNİN HAKLARINI TAKİP EDECEK"

Patlamaya ilişkin adli sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Akşener, "Geçtiğimiz cuma milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Büyük bir faciaya şahitlik ettik. Madencilere karşı sorumluluğumuz var. Partimizin bünyesinde ne kadar hukukçu varsa buradan talimat veriyorum. 41 maden şehidimizin ailesinin hakkını, hukukunu, hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz. Bu işin sorumluluğu sizdedir" şeklinde konuştu.

"BU KAZANIN TÜM ŞARTLARI OLUŞMUŞ"

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bir kazanın tüm şartları oluşmuş ve sen tedbir almıyorsan şartlar yerine gelir. 7 Ocak 2013'te Kozlu'da metan gazı patlaması oldu. Uzun süren yargı süreci başladı. Taşeron işi aksatmış, ekipleri göndermemiş. Tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Şirkette işin üstünü örtmüş. Yargı dedi ki 'Müessese müdürü tali kusurlu' dedi ve 4 yıl hapis verdi. Aileler isyan ettiler. Mahkeme, 4 yıllık hapis cezasını para cezasına çevirdi. O müessese müdürü ne oldu, TTK Genel Müdür olarak atandı. 8 canımızı kaybettiğimiz olayda ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan?

"İŞİNE GELMEDİĞİNE KADER DİYEMEZSİN"

Maden senin bakanın hesap sorsana, 'Nerede tedbirler' desene. İşine gelmediğinde kader diyemezsin. Maden işçisine ölümü kader diye kabullendiremezsin. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir Cumhurbaşkanı, tabutların başlarında siyasi nutuklar atamaz. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir Cumhurbaşkanı duruş ve icraatla övünür.

"6 YILDA 100 BİN İŞÇİMİZDEN 53'ÜNÜ İŞ KAZASINDA YİTİRMİŞİZ"

Soma'dan sonra geçen 6 yılda her yıl madenlerimizde çalışan 100 bin işçimizden 53'ünü iş kazalarında yitirmişiz. Dünya kömür madeninde yeni standartlar belirliyor. Alınan tedbirlerle ölüm oranları hızla düştü. Türkiye'deki ölüm riski dünya ortalamasının 20 katından fazla. Sayın Erdoğan buna fıtrat da kader de diyemezsin. Senin atadığın beceriksiz yöneticilerin asli görevi ölümleri engellemektir. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. Hamaseti bırakıp işinizi yapacaksınız. Yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz.

Soma'nın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen haklarında soruşturma başlatılan kamu görevlileri için 1,5 yıldır iddianame hazırlanmadı. Madenin sahibi ise 4,5 yıl sonra hapisten çıktı. Bu işin fıtratında ölüm yok. Bu acıları yaşıyorsak, iktidar ders almadığı için yaşıyoruz.

"ENFLASYON, ÖNGÖRÜLENİN 74 PUAN ÜZERİNDE"

Muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde tüketici enflasyonu yüzde 83,5'a ulaştı. Enflasyon öngörülenin 74 puan üzerinde gerçekleşti. Ama gözünde ışıltı var adamın. Bu arkadaşları öngörü kabiliyetleri için tebrik etmek istiyorum. Muhteşem ikilinin 2022 için hedeflediği dolar kuru 9,27 kuruştu, şimdi 18,6 kuruş. Benzer başarıyı cari açıkta görüyoruz. Cari açık 18,6 milyar dolar planlanmıştı, ilk 8 ayda 40 milyar dolar cari açık verildi.

"İÇİNDE MİLLETİN HAYRINA BİR ŞEY OLMAYAN BÜTÇE İSRAF BÜTÇESİDİR"

Gerçekten olağanüstü yönetim becerisi. 2022 yılında bütçe açığının 278 milyar lira olmasını hedeflemişlerdi, bütçe açığı 461 milyar lira olacak diyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı istatistiğine göre bütçe 33 milyar fazla vermiş. Çünkü eylülde 78,6 milyar lira açık verilmiş. Bütçe açıklarının şahlanarak devam edeceğini görüyoruz. 2022 bütçesinde toplam harcamalar için ödenek 1,751 milyar liraydı. Şimdi ise harcamaların 3 trilyona ulaşacağı ifade ediliyor.

Tarih yazıyoruz diye gezenlerin öngörüsüzlük kitabı yazdığına şahit oluyoruz. Toplam faiz ödemesi 640 milyar lirayı aşacak. İşte size Nass. Devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor diye pazarlanan KÖİ'lere ödenecek 43 milyar liranın 53 milyar lirayı bulması bekleniyor. Peki bunlar nasıl karşılanacak, daha fazla vergiyle karşılanacak. İçinde milletin hayrına hiçbir şey olmayan bu bütçe israf, yandaş bütçesinden ibarettir.

"KORKU ÇOK KUVVETLİ BİR DUYGUDUR"

Korku çok kuvvetli bir duygudur. En çok da sahibini vurur. Neden çok korkuyorsanız, etrafınıza da korku salmaya çalışırsınız. İktidarın korku üzerinden hakimiyet oluşturma çabası da bundan kaynaklanıyor. Yalanların meydana saçılmasından korkuyorlar. Saray'daki sefanın bitmesinden korkuyorlar. İktidarı kaybetmekten korkuyorlar. Artık bizzat oylarıyla seçildikleri milletimizden korkuyorlar. Anne-babalardan korkuyorlar. Çiftçilerimizden korkuyorlar. Gençlerimizden korkuyorlar. Gazetecilerimizden korkuyorlar. İşte bu yüzden de her korkanın yaptığı gibi onlar da baskı ve zorbalığa sarılıyorlar. Onlardan daha çok korkarsak kazanabileceklerine inanıyorlar. Korkma diye yazılan hikayemizi, irademizi, kudretimizi, gönlümüzü unutuyorlar."