Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olan rakiplerine işaret etti: Türkiye'nin demokrasideki gücünü gösteriyor - Son Dakika
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Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olan rakiplerine işaret etti: Türkiye'nin demokrasideki gücünü gösteriyor

29.03.2023 13:25

AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına çıkan 3 rakip isim için, "Türkiye'nin demokrasideki gücünü gösteriyor" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. YSK iki ismin adaylığını da onayladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Sinan Oğan da 100 bin imza toplayarak 3. ve 4. cumhurbaşkanı adayları oldular.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜ VE OLGUNLUK SEVİYESİ"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararından sonra YSK'nın belirlediği usullere göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize ve ferasetine güveniyoruz. Seçimlerin tamamında olduğu gibi kendisi ve ülkesinin geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek. Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma yolculuğunu devam ettirecektir. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı inşasına kimse set vuramayacak." dedi.

"DİK DURACAĞIZ AMA DİKLENMEYECEĞİZ"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Seçim dönemini, milletimizin acısına hürmeten uhuletle geçirmeyi planlıyoruz. 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur duruş bunun en güzel örneğidir. Doğruları konuşmaktan, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaleti koruyacak, soğukkanlılığı muhafaza edeceğiz. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız."

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