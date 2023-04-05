Kürsüye mermilerle çıkan Meral Akşener, konuşması esnasında hepsini etrafa saçtı - Son Dakika
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Kürsüye mermilerle çıkan Meral Akşener, konuşması esnasında hepsini etrafa saçtı

05.04.2023 11:45

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasının kurşunlanmasına ses yükseltti. Akşener'in konuşmasının bir yerinde kürsüdeki kurşunları etrafa saçarak, "Tüm bu kurşunlara göğüs gereceksiniz söz mü?" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, geçtiğimiz günlerdeİYİ Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı hakkında hararetli açıklamalar yaptı.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ, MİNİK FARE KÜKREDİ"

Akşener'in açıklamaları şöyle: "Değerli dava arkadaşlarım; Recep Bey'in geçen haftaki, sayısız hezeyanlarından biri vardı ki, gerçekten evlere şenlik… Neymiş? Kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilecekmişim… Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım… Vay vay vay… Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi.

"GICIK OLSAN DA SENİNLE UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Recep Bey, sen hiç merak etme ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Kul hakkı yiyenlerle, terörist başının mektubunun devletin televizyonunda okutanlarla, emekliden memurdan işçiden esirgediği milyarlarca lirayı rant şebekelilerinin altına serenlerle uğraşırım. Milletine yalan söyleyen, sesini duymayanlarla, Saraylarda keyif çatanlarla uğraşırım. Gençleri itip kakanlarla, kadınları ezip geçenlerle uğraşırım. Sen sevsen de sevmesen de, gıcık olsan da uğraşmaya devam edeceğim.

"ÇIKMIŞ BENDEN ÖZÜR BEKLİYORMUŞ"

Tehdidin yansımasını hemen ertesi gün gördük. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar konunun araştırılması için hemen harekete geçer değil mi. Recep Bey ve arkadaşları bize kızdılar. Neymiş bir bekçi arkadaş hırsız kovalıyormuş. İstanbul İl Başkanlığımız sanılanın aksine gökyüzünde değil yerde. Bu bekçi kardeşimiz iddiaya göre defalarca hareket etmiş. Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik.

"BİZİ BU KURŞUN MU KORKUTACAK"

Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üzerinden geldikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak. O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum, bu sözü törenize atanıza uyarak verin, bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? Çöken karanlığı çökertmek için 40'tan 40 bin olacaksınız söz mü? Bu millet 15 Mayıs sabahı kendine düşen gömleği yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabah hep birlikte hürriyet diye bağıracak."

YORUMLAR (6)
  • Eski Tüfek.: Fena....... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Bu akillarlami ulke yonetilicek ? Cukur dizisimi burasi ? Cevap Yaz 93 75 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: Saçmalamayı bırak ittifak olduğunuz masanın altındaki malum partinin bu insanlara yıllarca o mermilerle kan kusturan zalimliklerini anlat hikaye anlatma bıktık böyle eskimiş nağmelerden Cevap Yaz 82 54 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürsüye mermilerle çıkan Meral Akşener, konuşması esnasında hepsini etrafa saçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürsüye mermilerle çıkan Meral Akşener, konuşması esnasında hepsini etrafa saçtı - Son Dakika
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