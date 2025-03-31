Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

Partilerden DEM Parti\'ye Bayram Ziyareti

Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi heyetleri, DEM Parti'yi Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

31.03.2025 17:16
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Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Konuk heyetleri, eş genel başkan yardımcıları Öztürk Türkdoğan ile Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin başkanlığındaki Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramlaşmanın ardından Türktekin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.

Türktekin, bu bayramın güzel bir bayram olması ve ileride daha güzel bayramlar görebilme temennisinde bulundu.

Saadet Partisi heyetinin ziyareti

DEM Parti'yi ziyaret eden Saadet Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Fethi Öztürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Saadet Partisi heyetini partilerinde ağırlamanın güzel olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından, bu çağrının gereklerinin yerine getirilmesi için parti olarak halkla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Türkdoğan, o toplantılarda onurlu barışın nasıl kurulacağını konuştuklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın selamlarını iletti.

Parti olarak, seçim sloganlarında da kullandıkları üzere "Önce İnsan" anlayışını benimsediklerini bildiren Öztürk, insanı, insan yapan unsurların özgür iradesi, birey olması, toplum içerisinde kendine pay edinmesi, parça bütün ilişkisini tamamlayıcı bir şekilde sağlaması olduğunu söyledi.

Bu topraklar barış ve huzur toprağı olacaksa bunun temel dinamiğinin özgürlüklere dayanan adalet sistemi olması gerektiğini dile getiren Öztürk, parti olarak bunun için gayret gösterdiklerini ifade etti.

DEVA Partisi heyetinin ziyareti

Genel başkan yardımcıları Seyit Karaca, Kerem Altun ve Büşra Sakınmaz'dan oluşan DEVA Partisi heyeti de DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Karaca, Genel Başkan Ali Babacan'ın selamlarını ileterek daha güzel şartlarda bayramların yaşanacağı bir Türkiye hayaliyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hiçbir şeyi kategorik reddeden bir parti olmadıklarını belirten Karaca, ilkeli siyaset ve hukukun üstünlüğü meselesinin, ülkenin en önemli problemleri olduğunu bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, şunları söyledi:

"Son sürece ilişkin de hiçbir zaman kategorik bir reddi düşünmedik. Bu çerçevede, eğer anaların gözyaşı dinecekse, ülkede terör bitecekse bu yüzde 5'lik bir ihtimal bile olsa bir görüşelim ki, hem partinizin heyeti hem mevcut süreci yürüten heyet, partimizi 2-3 defa ziyaret etti bu süreçte. Umarız birilerinin küçük hesaplarına kurban edilmez. Çünkü mevcut süreçle ilgili arka planda, bu iyi niyetli insanların yorumları değil belki, art niyetli insanların yorumları ama 'Yok efendim, işte anayasa değişikliği için DEM Parti'nin bu kadar milletvekiline ihtiyaç var. Ondan dolayı bu süreç şöyle yapılıyor, böyle ediliyor' falan deniliyor. Bu mücadelede bu küçük, basit hesaplara alet olunacağını açıkçası düşünmüyorum. Hiç böyle bir şeye de ihtimal vermiyorum."

Kerem Altun da terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili süreci önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEVA Partisinin heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek kendilerinin bayramlarını tebrik etti.

Halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Mutlu, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika

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