"Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor! - Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin son hali için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ERDOĞAN MUM DİYORDU, ISPARTA'YI GÖRDÜK"

"Sarayın kibirlisi çıktı bize, 'sizin hayatınızda mum vardı, mum gaz lambası vardı, gaz lambası' dedi. Artık bu kibir abidesi söylediği her şeyle, hemen sınanıyor. Tam 'elektriği ben buldum ampulü de ben icat ettim' diyecekti ki, beyefendinin yönettiği ülkemizde, koca bir kent halkı muma, gaz lambasına mecbur kaldı. Erdoğan'ın 'mum, gaz lambası' sözlerinin daha mürekkebi kurumadan gül diyarı Isparta'mızda, kar yağışı sonrasında, 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı. Isparta'da yaşayan insanlarımıza

"ESNAF ARTIK ELEKTRİK SOBASINI YERE ÇALIYOR"

'Dünyanın en büyük havalimanı' diye pazarladıkları İstanbul Havalimanı karda kapandı. Uçaklar 24 saat inip kalkamadı. Yeni yaptıkları kargo binasının çatısı çöktü. Hava limanında yolcular, karton kutuların üzerinde yattı. Turistler, 'bizi otele götürün' diye isyan etti. Havalimanına çevik kuvvet sokup susturmaya kalktılar. Kendi bakanları, 'yetersiz' diyerek millete kapattıkları, Atatürk Havalimanı'na karda iniş yapmak zorunda kaldı. Yine, ücreti dolarla avroyla belirlenen köprülerde, çevre yollarında, küçücük yavrularıyla yurttaşlarımız arabalarında mahsur kaldı. Biten doğal gaz kontratlarını zamanında yenilemediler. Sanayicimizin doğal gazını kıstılar. OSB'lerin elektriğini 3 gün kestiler. Beyefendi çıktı, 'sanayiye doğal gaz verme olayını azalttık gazı tasarruflu kullandık' dedi… Vatandaşlarımız, esnafımız elektrik faturalarını protesto ediyor. Şanlıurfa'da esnaf, bu elektrik faturalarının müsebbiplerine lanet ediyor. 2001'de yazarkasa atan esnaf, artık elektrik sobasını yere çalıyor.

"PARTİMİZE ELEKTRİK FATURALARI YAĞIYOR"

Vatandaşlarımız partimize elektrik faturaları yağdırıyor... Bunun adı zam falan değil zulüm. Bunun adı, resmen haraç. Esnaf artık gelen elektrik, doğal gaz faturalarını, dükkanının vitrinine yapıştırıyor. Pahalılığın müsebbibini teşhir ediyor. Buradan; sarayı, 'itibardan tasarruf olmaz' diyerek her gece cayır cayır yaktığı elektriğin faturasını sarayın kapısına asmaya davet ediyoruz. Millet sarayın aydınlatması için vergilerinden ödene faturayı bir görsün. Esnaf sattığı ürüne yapmak zorunda kaldığı zamlar için utanıyor, milletten özür diliyor ama bu zamları yapan esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray, utanmıyor. Beceremedim diye özür dileyip, bir türlü çekip gitmiyor.Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz. Milletin evi ısınmaz."

Öztrak, basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi.

"6 PARTİNİN GENEL BAŞKANLARI 12 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELECEK"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında 6 parti liderinin ne zaman bir araya geleceğine yönelik soruya Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için genel başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat cumartesi günü bir araya gelecekler."

"ATATÜRK'E SALDIRMAK TÜRKİYE'YE SALDIRMAKTIR"

Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benzer olaylar yaşanabilir, sağduyulu kalmak gerek" açıklamasının anımsatılması üzerine Öztrak, şunları söyledi:

"Milletimizin kapkara bir kışı yaşıyor. Faturalar eziyor. Erdoğan şahsım yönetimi, artık yönetemez hale gelmiş. Türlü çeşitli provokasyonları yapıyor. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Genel Başkanımız da buna dikkat çekti. Atatürk, bu ülkenin kurucu lideridir, ebedi başkomutanıdır, ortak değerimizdir. Partimizin kurucu Genel Başkanıdır. Atatürk, Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak, Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne milletimiz sessiz kalmaz, kalmıyor zaten. Atatürk ilkelerine saldıran zihniyet, 2023'te '100 yıllık hesaplaşma geliyor' diyen zihniyetle tıpatıp aynıdır. Milli Kurtuluş Savaşı'nı 'Keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup feslilerden öğrenen zihniyettir. Milletimiz 100 yıl önce bu zihniyetle hesaplaşmıştır."