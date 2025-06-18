Paşinyan, Erdoğan\'ın daveti üzerine Türkiye\'yi ziyaret edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

PAŞİNYAN, ERDOĞAN'IN DAVETİYLE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Söz konusu gelişme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından duyuruldu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ BİR ZİYARET"

Öte yandan Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ise gazetecilere Paşinyan'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Görüşmede) Bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak" dedi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. İki ülke sınırları 1993'ten beri kapalı. Ankara ve Erivan, 2022'den beri üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmak ve ikili ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

SON TEMASIN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Paşinyan'ın son teması ise 5 Haziran 2023'te gerçekleşmişti. Bu tarihte Paşinyan, Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu da 2009'dan sonra Ermeni bir liderin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Kaynak: AA/ İHA