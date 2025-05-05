Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında muhtemel bir görüşme hakkında sorulan soruya, "Böyle bir toplantı kesinlikle herkesin dilinde ve pek çok yönden bu toplantının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantının uygun şekilde hazırlanması gerekiyor ve çeşitli uzman düzeylerinde çabalar gerektiriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya ile ABD arasındaki görüşmelere değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi düşündüğüne dair yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara yanıt veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyahat planının olmadığını belirtti. Peskov, "Böyle bir toplantı kesinlikle herkesin dilinde ve pek çok yönden bu toplantının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantının uygun şekilde hazırlanması gerekiyor ve çeşitli uzman düzeylerinde çabalar gerektiriyor. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir somut bilgi yok" dedi.

"Hindistan ve Pakistan arasındaki gergin atmosferi büyük bir endişeyle takip ediyoruz"

Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından edilen daveti kabul ettiğini söyleyen Peskov, Hindistan ve Pakistan arasındaki gergin atmosferi büyük bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hem Yeni Delhi hem de İslamabad ile ilişkilerine büyük değer verdiğini vurguladı.

"Başkan Putin, tüm ülkelerle karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaya açık olduğumuzu sürekli tekrarlıyor"

Rusya'nın yeni hükümetin yemin etmek üzere olduğu Almanya da dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı faydalı ilişkiler sürdürmeye hazır olduğunu ifade eden Peskov, "Başkan Putin, tüm ülkelerle karşılıklı faydalı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya açık olduğumuzu sürekli tekrarlıyor. Biz ayrıca, diğer ülkelerin desteklemeye hazır olduğu ölçüde ilişkileri geniş ve derin bir şekilde geliştirmeye de hazırız" diye konuştu.

Kremlin'den AfD açıklaması

Peskov, Almanya'nın Almanya için Alternatif (AfD)partisini "aşırı sağcı" bir oluşum olarak sınıflandırma kararının, Avrupa'daki ana akım olmayan güçlere karşı kısıtlayıcı bir önlem olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, "Avrupa'daki siyasi manzara, dünya görüşü dominant ana akıma uymayan siyasi güçlere ve bireylere karşı çeşitli kısıtlayıcı önlemlerle dolmuş durumda" ifadelerini kullandı. Peskov, konunun Almanya'nın iç meselesi olduğunu ve Rusya'nın bu konuda müdahalede bulunma niyeti olmadığını da ekledi.

Peskov'dan İngiltere makamlarına sert sözler

Ukrayna yönetiminin Rusya'nın önerdiği geçici ateşkes anlaşmasına yönelik tavrına değinen Peskov, "Rusya'nın teklifine doğrudan bir yanıt verme isteksizliği, bugünün Kiev otoritelerinin ideolojik temelinin neo-Nazizm olduğunu açıkça gösteriyor. Görünüşe göre, Hitler'in Almanya'sına, kahverengi vebaya ve Nazizme karşı kazanılan zafer onlar için bir bayram değil" dedi.

İngiltere makamlarının Ukrayna yetkililerini II. Dünya Savaşı'ndaki Zaferin 80. yıl dönümü kutlamalarına davet etme kararının, kendi atalarının anısına büyük bir saygısızlık ve kutsal bir hakaret olduğunu kaydeden Peskov, "Zafer Bayramı kutlamalarına neo-Nazilerle özdeşleşen ve onları evlerinde yüceltenleri davet etmek, sadece II. Dünya Savaşı'nda hayatını feda eden Britanya vatandaşlarına ve gazilerine saygısızlık değil, aynı zamanda bir küfürdür" ifadelerini kullandı.

"Tatil dönemi boyunca çatışmanın hafifletilmesine yönelik eylemler bekliyoruz"

"Rusya, Mayıs ayındaki ateşkes sırasında Ukrayna'dan belirsiz açıklamalar değil, kesin adımlar" şeklinde konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "'Rusya'nın Paskalya ateşkes önerisinin ve 8 Mayıs'tan itibaren 3 günlük bir ateşkes ilan etme girişiminin amacı, Kiev'in Rusya ve Ukrayna arasında uzun vadeli barışa doğru yollar bulmaya hazır olup olmadığını test etmektir. Elbette biz, belirsiz değil, net açıklamalar bekliyoruz. ve en önemlisi tatil dönemi boyunca çatışmanın hafifletilmesine yönelik eylemler bekliyoruz" dedi. - MOSKOVA