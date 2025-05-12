PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak - Son Dakika
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Politika

PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak

PKK\'nın fesih kararı sonrası Beştepe\'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararını duyurmasına ilişkin olarak, ''Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir'' ifadelerini kullandı.

12.05.2025 11:05
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a silahları bırakma çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen açıklama geldi. PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. kongresinin kararlarını duyurdu. Silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" şeklinde duyuruldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK'nın yaptığı açıklama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye'ye geçişte temel aşama tamamlandı" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATA GEÇİYOR"

Uçum, şunları kaydetti:

Baştan belirtelim ki; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarınabağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir.

Görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük Ülke Liderliğinde, Sayın Bahçeli'nin cesur siyasi öncülüğüyle Devlet inisiyatifi olarak başlayan ve Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüşüyor.

Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler.

Atatürk "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerinden biri oldu.

Millet; geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir, yani Türk Milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin Türk Milleti birliğimizin güvencesidir. Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de içinde; Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı, gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir.

"TÜRKİYE YÜZYILI; TÜRK VE KÜRT YÜZYILIDIR"

Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur:

Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir.

Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve daimi sahibidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de Milli Devleti'dir.

Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır.

Tam da bu paradigmaya uygun olarak yapılan tüm açıklamalar Terörsüz Türkiye'ye geçişte temel aşamanın tamamlandığını gösteriyor. Ayrıca bu açıklamalar Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, siyaset kurumunun sorumlu yaklaşımı, Devletin tüm kurumlarıyla ve tam kapasite olarak sürecin yürütücülüğünü yapması Terörsüz Türkiye'ye geçişin güvencesi olmuştur.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEĞİ HERKESİN KABÜLÜDÜR"

Geldiğimiz noktada Terörsüz Türkiye için şu tespitleri yapmak artık mümkündür:

Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır.

Yeni dönem Türkiye'yi her bakımdan güçlendirecektir. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir.

Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye'ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır. Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun.

Yaşasın Tam Bağımsız ve Milli Birliği Tescilenmiş Büyük Türkiye."

Mehmet Uçum, Demokrasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Engin Engo:
    TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN TAVİZLER ÜLKENİN NE KADAR VAHİM DURUMDA OLDUĞUNUN BELGESİDİR. YAZIKLAR OLSUN SİZE. BUNUN ARKASI GELİR. DOĞU TOPRAKLARIMIZ TEHLİKE ALTINA GİRİYOR GİBİ GELİYOR BANA 97 85 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Peki Şehit Aileleri dul yetimler gaziler bu işe ne diyor onlarında onayını aldınızmı ??? 71 26 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Bu silah bırakma durumundan haz etmeyen kim varsa önce kendini sorgulamalı 44 45 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Bütün teröristler dışarı 58 28 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Türkiyede Terör sorunu yoktur toprak kopartma sorunu vardır 51 10 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Terör bitsin bölge hızla gelişir. Turizm merkezi olur.. Ülkenin ayağındaki bir pranga da ortadan kalmış olur inşallah. Teşekkürler bahçeli, Teşekkürler Erdoğan. 18 35 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sakin dagda askerimize kursun sıkan adamlari alipda icimize sokmaya calismayin reform ayagina o kadar uzun boylu degil bu isler, bitmis eylem kabiliyetini kaybetmis pkk yla en zayif zamaninda masaya oturmanin altindan hangi bit yenigi cikacak merak etmiyorda degilim bakalim ilerleyen surecte gorecegiz.. 45 7 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bana göre terör suçlusu en adi suçludur ...vatana ihanetin karşında daha adi bir suç olamaz. 39 2 Yanıtla
  • 205622:
    aynen reform lar geliyor Apo serbest kalıcak meclis başkanı yapin 24 2 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    tezgah 18 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hiç bir şey olmaz eski hamam eski tas zamlar yine aynı sıkıntı yine aynı ekonomi yine aynı. 13 3 Yanıtla
  • kurt ensar:
    dünya basınında pentagon beyaz saray brüksel büyük kremlin filan duyardık amaaaa şu an baya baya BEŞTEPE diye duyuyoruz ! bir daha diyorum bu ülkenin BEŞTEPESİ orası erdoğanın değil ! her TÜRK gurur duymalı. 5 11 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kapsamlı reform yapacaklarmış...Siz önce Türkiye nin kurucu partisinin Cumhurbaşkanı adayını önce bi salın ,sonra yaparsınız kapsamlı reform...Dostlar alışverişte görsün,hikayesine benziyor daha çok bu girişimler... 12 1 Yanıtla
  • ahmet3353:
    nasıl bir kafa var sizde kimsenin kimseye toprak verdiği yok PKK ortadan kalkmış silah bırakıyor ne yorumlar yapıyorsunuz. varsa bir babayiğit bitireydi terörürü şimdiye kadar neredeydiniz boş atıp tutmakla olmuyor.bekleyeceksiniz taşlar yerine oturacak daha bunlar başlangıç Yaprsa ERDOĞAN ve BAHÇELİ yapar Allah razı olsun emeği geçenlerden 2 7 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    150 bin insanin ølumune sebep oldular kirli siyasetciler 3 1 Yanıtla
  • Adem Erdoğan:
    Sehit aileleri ve gaziler ey Bahceli, pkk kapısina kilit vurmuş , hdp(dem) partisi artik kimi temsil edecek pkk bitti. 3 1 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Suriye de statü verildi devletin içine entegre edilerek yasal bir yapıya büründüler Pervin buldan bir halk konuşmasında tam da bunu söylüyor Suriye de statü elde ettik sıra Türkiye de ondan sonra da 3. aşaması diyor nedir o 3. aşama bir Türk vatandaşı olarak gelecekten endişeliyim. 0 0 Yanıtla
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