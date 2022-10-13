Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun görüşmelerine başladı
Plan ve Bütçe Komisyonu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplandı.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin toplantı öncesi 'Gelirde adalet, vergide adalet', 'İşçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor', 'Gelir Vergisi dilimi güncellensin' şeklinde dövizleri görsel basına gösterdi. Girgin işçilerin gelirinden alınan vergi miktarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.
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