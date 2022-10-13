Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı

13.10.2022 13:12

Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun görüşmelerine başladıPlan ve Bütçe Komisyonu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun görüşmelerine başladı

Plan ve Bütçe Komisyonu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin toplantı öncesi 'Gelirde adalet, vergide adalet', 'İşçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor', 'Gelir Vergisi dilimi güncellensin' şeklinde dövizleri görsel basına gösterdi. Girgin işçilerin gelirinden alınan vergi miktarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:55 Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 19:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement