Plan ve Bütçe Komisyonu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplandı.

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun görüşmelerine başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.