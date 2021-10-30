29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, KKTC'de törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü KKTC'de de coşkulu törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve diğer kentlerde törenler düzenlendi. Başkentteki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, askeri erkan, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol sırasına göre anıta çelenk sunulurken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün Kıbrıs'ta yüce Türk milletinin bir parçası olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk bağımsızlık savaşı tüm olumsuzluklara rağmen özveri, ulusal bilinç ve dayanışma içerisinde nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkü'nün küllenen milliyetçilik ateşi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve devrimlerini her an severek, isteyerek, benimseyerek uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Törende konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC nezdindeki büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin bu yolda gösterdiğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik vasıflarından feyz alarak ilelebet yaşatmak tek hedefimizdir. Türk milleti olarak ülkemizin bağımsızlığı ve istikrarına yönelik her türlü saldırı ve engeli azimle aşmaya her zamankinden daha kararlıyız. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir" dedi.

" Doğu Akdeniz'de var olmaya devam edeceğiz"

Başçeri konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın bütün coğrafyalarında olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte güçlü siyaseti ve iradesiyle var olmaya devam edecektir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir. Bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak bu gururlu ve şerefli günde aziz vatanımız için hiç düşünmeden canlarını vererek şehit düşen bütün kahraman askerlerimizi ve evlatlarımızı minnetle, şükranla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA