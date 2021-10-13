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AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

13.10.2021 15:58
AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, Eskişehir'e yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, Eskişehir'e yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Toplantısı'na katılan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de Eskişehir'i ziyaret etmesinin planlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte açılışını yapacağı yerler üzerine çalıştıklarını ifade eden Avcı, şunları belirtti:

"Baktık ki doğrusu Cumhurbaşkanımızın, Eskişehir'de yapılan yatırımları açmaya bir günü yetmez. 40 küsur fabrikanın açılışı var. Eskişehir Şehir Hastanemiz 3 yıldır çalışıyor, resmi açılışı yapılmadı. Eskişehir Millet Bahçemiz tamamlanalı aşağı yukarı ikinci yılını dolduruyor. Resmi açılışını henüz yapamadık. Hemen karşısında yeni İl Halk Kütüphanemiz var ve eski kütüphanenin yerine yapıldı. Bunları özellikler gençlerimizin akılda tutmasında fayda var. Eski İl Halk Kütüphanemiz 800 metrekareydi. Yerine yeni yaptığımız İl Halk Kütüphanemiz 8 bin metrekare. Bu ne demektir? Bir kütüphane binamızı yıktık yerine 10 kütüphane yaptık. Eskişehir Millet Bahçesi'ni yaptık. Eskişehirspor'umuza yeni yuvasını da bu vesileyle kazandırdık. Eskiden gece korkudan geçilemeyen bölgedeki alanı Dede Korkut Parkı yaptık. Oraya bütün Türk Dünyası'nın bize de yapılsın dediği Dede Korkut Anıt Duvarı'nı yaptık. 28 Mayıs 2011'de Odunpazarı ilçemizde bir miting yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o zaman Eskişehir'e 2 söz vermişti. Birincisi, 2013 yılında Eskişehir'i 'Türk Dünyası Kültür Dünyası yapacağız' sözü. Yaptık mı? Eskişehir'i Kültür Dünyası Başkenti yaptık. Millet Bahçesi, Sücaaddin Veli Külliyesi, Dede Korkut Parkı, ilçelerdeki kültür merkezleri gibi pek çok eseri o söz üzerine gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ikinci vaadinde ise 'Eskişehir'e 3. üniversite kuracağız' demişti. Allah'a şükür bunu da yaptık ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz.'

Milletvekili Emine Nur Günay ise AK Parti hükümetleri olarak 20 yılı milletle hem çok güzel hem de gönül gönüle atlattıklarını dile getirdi.

Kentte yapılan Millet Bahçesi, Dede Korkut Parkı ve İl Halk Kütüphanesi yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Avcı'ya teşekkür eden Günay, "Odunpazarı ilçesine son 2 yılda 700 milyon lirayı geçen yatırım getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Lafa değil icraata bakalım. Bizim davamız senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Memlekete hizmet de ancak yatırımlarla projelerle olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da partilerinin 20 yıldır her geçen gün daha da büyüyen bir aile olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu davada 20 yılları aşan bir süredir, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine tüm teşkilatlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu bağlamda partimizde daha önce görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok daha fazla çalışacağız. Tüm mahallelerimizde milletvekillerimizin koordinasyonunda, ilçe başkanlarımız ve mahalle başkanlarımızın önderliğinde ziyaretlerimizin sayısını artıracağız. 1,5 yıllık zaman diliminde tam saha pres uygulayacağız. Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenip, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, bakanımızın ve vekillerimizin dirayetli duruşlarıyla, şehrimize yaklaşık 26 milyar liradan fazla yatırım yapıldı. Biz bunları bıkmadan ve usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız daha çok çaba sarf edeceğiz."

AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Emine Nur Günay, Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
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