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Antalya'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika

Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

28.10.2021 13:54
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve STK başkanları yayınladıkları mesajlar ile Cumhuriyet'in 98. Yılını kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve STK başkanları yayınladıkları mesajlar ile Cumhuriyet'in 98. Yılını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne armağanı olan Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Destan yazdı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyet çok zor şartlar altında kuruldu. Yıllarca süren savaşlar yüzünden harap olmuş bir ülke, yokluk ve yoksulluk içindeki bir millet yeniden doğuş mücadelesi vererek, bütün imkansızlıklara rağmen bir hürriyet destanı yazdı" dedi.

"Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır"

Konyaaltı Belediye Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin kanlarını, canlarını vatan topraklarına dökenlerin iradesi olduğunu belirterek, "Ata'mızın temelini atıp büyüttüğü çınar, emin ellerdedir. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.

"Gurur içerindeyiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü ilk günkü heyecanı ile tekrar yaşamanın gururu içerisindeyiz. Atatürk'ün 98 yıl önce kurduğu, demokrasi ve özgürlüğümüzün temelini oluşturulan Cumhuriyetimiz, ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır" dedi.

"Büyük ve onurlu sorumluluk"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı miras, çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluktur. Bilinmelidir ki; Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizi korudukça, bağımsızlığımızın nice yıldönümlerini huzur ve mutluluk içinde kutlayacak; bundan sonra da önümüzde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaşasın Cumhuriyet"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayasıyla yayımladığı mesajında "Aydınlık geleceğimize umutla bakabiliyorsak bu demokratik, laik, hukuk devletinin temelini teşkil eden Cumhuriyet'imizin ilanı sayesindedir. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

"Daha sıkı bağlarla sahip çıkılmalı"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bağımsızlık ateşi ruhuyla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından "egemenlik milletindir" anlayışı ile Cumhuriyet ilan edildi. Halkın kendi kendini yönettiği rejimin ilan edilmesi her ne kadar sancılı olsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ve kararlılığıyla halkın iradesi her şeyin üzerinde tutuldu. Çocuklarımız bağımsızlık mücadelemizi, cumhuriyetin hangi şartlarda, neden, nasıl ilan edildiğini öğrenmeli. Öğrenmeli ki cumhuriyete daha sıkı bağlarla sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

"Ortak bir irade"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bu gün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet varoluş nedenimizdir ve vazgeçilmezimizdir. Bugün tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da Cumhuriyet ruhuna sahip olmak, ona sımsıkı tutunmaktır" şeklinde konuştu.

"Eşsiz bir zafer"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Mustafa Kemal Atatürk'ün derin anlamlar içeren sözlerine atıfta bulunarak Türk milletinin egemenliğini ve güçlü iradesini vurguladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim En Büyük Eserim' dediği, gücünü halktan alan ve milli egemenliğe dayanan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayretle, fedakarlıkla ve bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur" dedi. - ANTALYA

Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Cumhuriyet, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Antalya'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 29 Ekim kutlamaları - Son Dakika
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