Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı

30.10.2021 16:42
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kilis'te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Recep Vali Soytürk ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitimi'ne katıldı.

'ONLAR ADINA UTANÇ VESİKASIDIR'Akademide konuşan Bakan Karaismailoğlu, muhalefete tepki göstererek tezkere oylamalarındaki tutumlarının içler acısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır. Sınır tabii ki namustur. Bunu en iyi bilenlerin başında Kilisli kardeşlerim gelir. Diğer bütün sınır boylarındaki şehirlerimizle birlikte Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkarili kardeşlerimiz, Suriye ve Irak sınırlarından gelen saldırıları çok yoğun şekilde yaşadı. Parti binalarına 'Sınır namustur' afişleri asanlar; laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler. İş, sınırlarımızı, buralardaki hemşehrilerimizi, şehirlerimizi, korumaya ve saldırıları kaynağında yok etmeye gelince TBMM'deki tezkere oylamasına 'ret' oyu veriyorlar. Tezkereye 'ret' oyu veren ana muhalefet partisi, bu ülkenin ve milletin karşısında duran siyasi hareketleri 'dost' ve 'arkadaş' ilan ettiler. Güzel Anadolu'mda bir söz vardır; 'Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Dün Gezi Parkı'nda, bugün büyükelçi krizinde ve devamındaki tezkere oylamasında yapılanları biz çok yakından biliyor ve tarihe not düşüyoruz" dedi.'YENİ TÜRKİYE'Yİ HALA HAZMEDEMEDİLER' İstikrar ve güven ortamının ne demek olduğunu, orta yaşlarda olan, ekonomik ve siyasi krizleri yaşayan, kaos yıllarını iliklerine kadar hissedenlerin çok iyi bildiğini belirten Karaismailoğlu, yaşanan büyükelçi krizinde hadlerini aştıklarını vurgulayarak, "Ülkemizdeki bağımsız ve tarafsız yargı organları üzerinden, hükümetimize ve ülkemize ayar vermek isteyen 10 büyükelçinin uluslararası sözleşmeleri, hukuk kurallarını ve hadlerini aşan açıklamaları gördük. Bu hadsizliklere karşı, dik duran ve asla geri adım atmayan Cumhurbaşkanımızın olması ülkemiz için büyük bir değerdir. Biz, büyükelçilerin bu şekildeki cüretlerinin zamanlamasını çok iyi biliyoruz. Bu talihsiz açıklamanın Gazi Meclis'imizdeki Suriye ve Irak tezkere oylamalarının hemen öncesinde yapılmasının tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Tezkere oylaması öncesinde ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, 'İstenmeyen adam' ilan edilme riskini görünce, geri adım atmak zorunda kaldılar. Yüz yıllardır sürdürdükleri küresel oyunlardan vazgeçmekte zorlanıyorlar. Hala karşılarındakinin eski Türkiye olmadığını tam anlayamadılar. Milli bağımsızlığını her şeyin önünde koyan, dik duran hak yemediği gibi hakkını da yedirmeyen yeni Türkiye'yi hala hazmedemediler. Ama alışacaklar, anlayacaklar, hazmedecekler" dedi. 'CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya Paris İklim Anlaşması'na taraf olunacağını ilan ettiğini, anlaşmanın da hiç gecikmeden TBMM'den geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, "Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu tarihi hamleye daha da güçlü sahip çıkmak için adımlarımızı atmaya başladık. Biz buna 'Yeşil Kalkınma Devrimi' diyoruz. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan bu yolda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızla birlikte tecrübemizi, bilgimizi, emeğimizi birleştirdik. Ülkemizin imarı için, kalkınması için, vatandaşımızın rahatı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır pandemi süreci yaşıyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyen Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.'ULAŞIM VE HABERLEŞME İÇİN 1 TRİLYON 115 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ve Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımları hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Partili hükümetler çıkardı. Otoyol uzunluğunu ikiye katlayarak bu kalitedeki yollarımızı 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu kilometreye çıkarmak, 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak görenlerin işidir. Son 150 yıldır el değmeyen demiryollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak için reform başlattık. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapan yine Ak Parti hükümetlerdir. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz."


- Kilis
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı
Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, tezkere, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı - Son Dakika


Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı 16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım 14:02 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
16:21 Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi         
16:46
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı Gençler sokak ortasında kavga etti! Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı         
16:21
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin         
15:44
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 16:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement