Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları İstişare Toplantısı'na katıldı

" Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, "Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kadın Kolları'nın çalışmalarını her zaman destelediklerini belirterek," "AK Parti'de kadın kolları özelinde baktığımızda kadınların siyasette varlığı noktasında baktığımızda AK Parti kadın politikaları, kadın kolları 20 yıl içerisinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecek. Türkiye'de kadın varlığı nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi partinin bütün katmanlarına, bütün bölümlerine sirayet etmiş biçimde devam etmektedir. Bundan sonra da inşallah kadın kollarımızla, siyasetteki diğer kadın arkadaşlarımız ile birlikte bu politikaların hem yürütücüsü hem de geliştiricisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu tür buluşmaları çok önemsiyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ve kadın milletvekillerinin katılımlarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde Bulundu. Keşir, "Kadın kolları teşkilatı geleneği olan bir teşkilat. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccüh ettiği, desteklediği, büyük bir sorumluluk da yüklediği aynı zamanda. Göreve başlayınca şu soruyu sorduk kendimize; biz illere gideceğiz, il ziyaretleri yapacağız; ama o gün akşam döndükten sonra o ilde bir şeyler bırakalım istedik. O anlamda sizlerin de bildiği 2 proje ortaya çıktı. İlki kadın emeği buluşmalarımız, o illerde devam ediyor. Biz ne kadar çok kadına ulaşabilirsek bizim için önemli. Bir diğeri de geçtiğimiz hafta Hanımefendinin himayesinde gerçekleştirdiğimiz yarım kalan eğitimin tamamlanması için 'Nerede kalmıştık projesi.' İlerleyen zamanlarda bunun üzerine detayları konuşabiliriz. Biz her projeyi kendi ilinde tek tek yapıyoruz, ana bir lansman ile çıkarak devam etmiyoruz. Her birimiz ilimizde kadınlara dokunmak istiyoruz. Bugünkü toplantımızda hem bu projeler üzerine hem de sizlerin bize söyleyeceği her ne konu varsa bugün burada istişare etmek isterim" diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmasından sonraki kısmı basına kapalı olarak devam etti.