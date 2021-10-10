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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstişare Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstişare Kurulunda konuştu Açıklaması

10.10.2021 17:42
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstişare Kurulunda konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "siyasi partilerin birbirleriyle iş birliğine karşı olmadıklarını, teröristlerinin uzantılarıyla iş birliğine ve ittifaka karşı olduklarını" belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "siyasi partilerin birbirleriyle iş birliğine karşı olmadıklarını, teröristlerinin uzantılarıyla iş birliğine ve ittifaka karşı olduklarını" belirtti.

Destici, bir otelde düzenlenen BBP Genel İstişare Kurulu toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında Destici, TBMM'nin çalışmalarına ara verdiği süre içerisinde il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini, vatandaşların taleplerini aldıklarını ifade etti.

Gübre, mazot, yem, ilaç fiyatlarının arttığını ve bunların üreticilerin problemleri olduğunu dile getiren Destici, üreticilerin yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini kaydetti. Destici, "Devlet ne yapıp ne edecek, bu yem fiyatlarındaki artışı durduracak. Uygun fiyattan hayvan yetiştiren vatandaşlarımıza yem verecek." dedi.

Çiftçinin kullandığı mazottan alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kaldırılması gerektiğini vurgulayan Destici, gençlerle ilgili istihdam konusuna öncelik verilmesi ve çözülmesi gerektiğini aktardı.

"Büyük bir yanlışın, büyük bir hatanın içindeler"

Birilerinin Kürt sorunu olduğunu söylediğini, illerdeki ziyaretlerinde böyle bir sorundan bahsedilmediğini belirten Destici, terörün azaldığı dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkede Kürt sorunu var. Biz bunu HDP ile konuşmalıyız" ifadesini kullandığını söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

"Hemen bunun peşinden Sayın Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu katılıyor. Ben buradan 'Kürt sorunu vardır' diyenlere soruyorum, şunu bir tanımlayın, tarif edin, iki cümleyle bir anlatın da biz de öğrenelim, vatandaş da öğrensin. Bize göre, milletimize göre böyle bir sorun yok. Ülkemizde yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimize göre böyle bir sorun yok. Hiçbirisi böyle bir sorundan bahsetmiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Babacan bu sorunu önceliyor. 'Önce bunu çözmemiz lazım' diyor. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir sorunu Türkiye'nin gündemine sokarak Türkiye'yi yeniden bir iç çatıştırma noktasına mı getirmeye çalışıyorlar diye insan gerçekten düşünmeden edemiyor. Sen HDP ile neyi konuşacaksın kardeşim? HDP zaten PKK'nın siyasi uzantısı."

Siyasi partilerin birbirleriyle iş birliğine karşı olmadıklarını dile getiren Destici, "Biz siyasi partilerin birbirleriyle iş birliğine karşı değiliz, biz teröristlerinin uzantılarıyla iş birliğinize ve ittifakınıza karşıyız. Bunu da milletimize anlatacağız." dedi.

"PKK, PJAK, PYD/YPG, KCK, Kandil neyse HDP de odur." diyen Destici, "Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun bilmemesi mümkün mü? Değil." ifadesini kullandı.

Destici, saydığı isimlerin bunu "bilerek yaptıklarına inandığını" belirterek, "O zaman büyük bir yanlışın, büyük bir hatanın içindeler. Kendilerine buradan çağrım, bu hatanızdan dönün. PKK'nın siyasi şubesi olan HDP'yi, onun eski ya da yeni yöneticilerini meşrulaştırmaktan vazgeçin." diye konuştu.

Muhalefetteki partilere, "Devletin başında olan halkın yüzde 52 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve onun hükümetine, partisine koyduğunuz tavrın onda birini PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye koymuyorsunuz" eleştirisinde bulunan Destici, "Neden? Çünkü ittifak ortağınız." dedi. Destici, bu durumun milletin tepkisini almamak için gizlendiğini söyledi.

"Uzlaşarak yapmak zorundayız"

Anayasa çalışmalarına ve Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması, sivil demokratik anayasayla buluşması gerektiğini söyledi.

Bu noktada atılan bütün adımları desteklediklerini ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasına ilişkin partilere çağrıda bulunduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa çalışması için AK Parti ile masaya oturmayacağını ifade ettiğini aktaran Destici, bunun mevcut anayasadan memnun oldukları, yeni anayasa istemedikleri anlamına geldiğini kaydetti.

Anayasa çalışmasında uzlaşmaktan başka şansın olmadığını dile getiren Destici, "Uzlaşarak yapmak zorundayız. Bu tavır, maalesef darbe anayasasının Türkiye'de işlerliğini yani yürürlükte kalmasını sağlıyor Maalesef CHP başından beri bu tavrını sürdürdü. Bugün de sürdürüyor. Ama İYİ Parti'nin ya da diğerlerinin bu tavra ortak olmaması lazım. Bu tavrın yanında durmaması lazım. Her siyasi partinin kendi anayasa çalışmasını hazırlayıp, millete sunması lazım." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili partilerinin yaptığı çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını, yıl başından sonra kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstişare Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstişare Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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