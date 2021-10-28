CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekillerinin linç görüntülerini sırıtarak izlemek ve izlettirmek kabul edilemez. Bu Meclis'in çatısı altında yapılması iğrençliktir, mide bulandırıcıdır." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2022 bütçesini yalnızca eleştirmediklerini, önerilerini de paylaştıklarını söyledi.

CHP Grubu olarak, bütçe görüşmelerinin komisyon ve Genel Kurul aşamasında, "daha etkili, renkli ve dikkat çekici bir muhalefet izleteceklerini" dile getiren Özel, "Bir sonraki bütçeyi yapacak olan siyasi parti ya da partilerden biri olarak CHP'nin, muhalefetteki son bütçe mücadelesini dikkatinize sunacağız." diye konuştu.

Dün komisyonda, Meclis'in, 2022 bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Özel, "Meclisin bütçesinin sunumunu, bir Meclis başkanvekiline yaptırmak yerine doğrudan Meclis Başkanı'nın gelip Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunması kıymetlidir." ifadesini kullandı.

"Mis gibi bir anayasa yapacak"

Milletin öncelikli beklentisinin sandık olduğunu savunan Özel, "Milletin öncelikli beklentisi, yoksulluktan kurtulmak, mutfaktaki yangının sönmesidir. Yeni anayasa... Millet yeni anayasayı yapacak, yeni Meclis'i oluşturacak. Zaten bu seçimde bir anlamda onu da oylayacak, referandum gibi olacak. Bu oylamanın sonucuna göre bir Meclis oluşacak. O Meclis, bu sefer kimseyi dışlamadan gerçek, sivil, toplumcu, katılımcı, yeşil, genç, kadın, evrensel, kimseyi ötekileştirmeyen, nefret suçlarına da tedbir almış mis gibi bir anayasa yapacak." dedi.

"Sen şikayet etme makamında değilsin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Biz değil 36 saat, 24 saat çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez." sözünü hatırlatan Özel, "Fahrettin Koca, sağlık alanında örgütlü bir sendikanın genel başkanı gibi konuşuyor. Bu muhalif duruş için tebrik ederim Fahrettin Bey. Sağlık sendikasının başkanı mısın, Sağlık Bakanı mısın? Dalga mı geçiyorsun? Yap o zaman, düzelt. Fahrettin Koca benden muhalif çıktı. Olacak şey mi? Sen şikayet etme makamında değilsin." değerlendirmesini yaptı.

"Diplomatların büyük başarısını takdir ediyoruz"

10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasının ardından "diplomatların başarısını takdir ettiklerini" belirten Özel, şöyle devam etti:

"Bugün satır aralarında var; Dışişleri Bakanı, 'Diplomatik krizden bürokratlarımızın büyük başarısıyla çıktık.' diyor. Vallahi büyük başarı. Oraya bir cümle buldular. Söyleyen diyor ki 'Ben kimsenin içişlerine karışmıyorum.' İngilizce'sini öyle yazmışlar. Türkçe'de bir de kelime oyunu, 'Karışmadığımızı teyit ederiz.' Bunu, ileriye yönelik bir taahhüt olarak söylüyorlar. Bizimkiler de 'Bak bak geri vites yaptılar.' diyor. New York Times, 'Erdoğan'dan geri vites' yazıyor, Yeni Şafak, 'büyükelçilerden.' Yutmazsan gargara yap.' Öyle bir noktadayız ki Dışişleri Bakanı dahil diplomatların büyük başarısını da hep birlikte takdir ediyoruz."

"Asgari ücretten vergi kaldırılmalı" çağrısı

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ifade ederek, bir çağrıda bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Yıllardır, 'asgari ücretten vergi kaldırılmalı' diye söyleriz. Kanun tekliflerimizi de vermişiz. Bu sözümüzün arkasında hep durmuşuz, defalarca da reddedilmiş. Geçen hafta bir kulis haberi yayıldı, 'MHP asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyor.' diye. İsmail Faruk Aksu, 'Asgari ücret vergi dışı kalmalı.' demiş. İsmail Faruk Aksu Bey hemen bekliyoruz. Bir araya gelmemize bile gerek yok. Sayenizde sayı yetiyor. Asgari ücretten verginin kaldırılmasını öneren partilerin toplam milletvekili sayısı şu anda 350'ye yakın. Bu şartlar altında bunu birlikte hemen geçirebiliriz. Sözünüzün eriyseniz, MHP gerçekten 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' tezimize yaklaştıysa, 'tamam' diyorsa kendi kanun tekliflerini bugün versinler. Pazartesi komisyonda, çarşamba günü Meclis'te geçirelim."

Enflasyonun, döviz kurunun fırladığını, yoksulluk ve açlık sınırının yükseldiğini anlatan Özel, "Herkes konuşuyor, bir tek kişi konuşmuyor. Nerede bu Lütfi Elvan? Göreve geldikten sonra kayboldu. Enflasyon, döviz fırlarken, Türkiye'de herkes bunları konuşurken ve işsizlik almış başını gitmişken gerekli tedbirleri alması ve uygulaması gereken Lütfi Elvan nerede? Bu ekonomiyi kim yönetiyor?" eleştirilerini yöneltti.

"Linç görüntülerini izlettirmek kabul edilemez"

AK Parti'nin dün yapılan TBMM Grup Toplantısı'na değinen Özel, toplantıda, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin görüntülerin oynatıldığını dile getirdi. Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekillerinin linç görüntülerini sırıtarak izlemek ve izlettirmek kabul edilemez. Bu Meclis'in çatısı altında yapılması iğrençliktir, mide bulandırıcıdır. Bu görüntülerin, Meclis'in imkanları kullanılarak yayımlanmasının son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Meclis Başkanlığına da bir başvuruda bulunacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili ifadesinin alınmak istenmesi konusundaki başvuruyu da değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

"'Siyasi cinayetler olabilir, endişem var, bu konuyla ilgili duyumlar geliyor.' gibi sözlerin ne kadar haklı olabileceği, azmettiricisinin de kim olabileceği dün görüldü. Şimdi 'Biz bilmiyoruz, o söylesin.' diyerek bu algıyı kırmaya çalışıyorlar. Yoksa ihtiyaç mı var, kaç kere aynı başvuru yapıldı? Dün kırdıkları potun, devirdikleri çamın, Türkiye'ye yaşattıkları rezaletin, gerçekte geçmişte onlara oy vermiş vicdanlı seçmenleri tarafından nasıl tepkiyle karşılandığını görünce bugün sabah, 'Biz bilmiyoruz. Bu, bizim işimiz değil, Kemal Bey anlatsın.' Geçeceksiniz bunları."