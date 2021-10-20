CHP'li Kaya, nesil yetiştirme görevinin vakıflara, cemaatlere devredilemeyeceğini söyledi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, nesiller yetiştirme görevinin, vakıflara, derneklere, cemaatlere ve tarikatlara devredilemeyeceğini kaydetti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, internet sitesinde Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) vizyonunun, "Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştirme" olarak ifade edildiğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni nesiller yetiştirme görevinin, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, öğretmenler tarafından mevcut müfredat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Kaya, "Nesiller yetiştirme görevi vakıflara, derneklere, cemaatlere ve tarikatlara devredilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, TÜGVA'nın "yeni nesiller yetiştirme" hedefinin, Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına müdahale anlamı taşıdığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "yıllardır Büyükada İskelesi binasını kiralama amacı dışında kullanan TÜGVA'yı binadan tahliye edemediğini" söyleyen Kaya, TÜGVA'nın bu gücü nereden aldığını sordu.

Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelmesinin ardından bakanlıkta yapılan bazı atamaları da eleştiren Kaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti, devrimlerini ve Cumhuriyetin değerlerini ilelebet yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet emin ellerde. AKP ne yaparsa yapsın, çocuklarımızı ötekileştiren, özgürlükleri kısıtlayan, temel insan haklarına aykırı hiçbir eğitime, hiçbir kitap içeriğine izin vermeyeceğiz. AKP giderayak, çocuklarımızın ruhunda, telafisi imkansız hasarlar açmasının önünde siper olacağız. Öğrencilerimizin hayalleri, bizim hedeflerimiz olacak. Hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasın."