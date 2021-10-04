Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya gazetesi Pravna için makale kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Polonya'nın güçlenen ve derinleşen ortaklığının, bölgede barışın ve refahın teminatı olacağını vurgulayarak, "Bugün ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlı irade, güçlü müttefiklik bağlarımız ve paylaştığımız ortak değerler stratejik ortaklığımızın temel direkleridir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Polonya'da yayın yapan Cennik Gazeta Pravna için makale kaleme aldı.

İki ülkenin 600 yılı aşan köklü geçmişiyle karşılıklı dostluk bağlarını şekillendirdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diplomatik ilişkilerimiz, 1414 yılında Kral II. Wladyslaw Jagiello'nun Osmanlı Padişahı I. Mehmet'e gönderdiği heyetle başlamıştır. Ecdadımız Polonya'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek vermiş; bu uğurda savaşa girmekten dahi çekinmemiştir. Cumhuriyet döneminde de aynı gelenek devam etmiş; Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın işgalini tanımamıştır."

Çavuşoğlu, Polonya'nın da Türkiye'nin tutumuna aynı dostluk duygusuyla karşılık verdiğini vurgulayarak, Polonya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan zorlu mücadele yıllarında Türkiye'nin yanında yer aldığını ve Türkiye Cumhuriyeti ile dostluk antlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlattı.

İki ülkenin kadim dostluğunun, zaman içinde siyasetten askeriyeye, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretten kültür ve eğitime geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Çavuşoğlu, 2009 yılında imzalanan bildiriyle ikili iş birliğinin stratejik ortaklık seviyesine taşındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bugün ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlı irade, güçlü müttefiklik bağlarımız ve paylaştığımız ortak değerler stratejik ortaklığımızın temel direkleridir." ifadesini kullandı.

Siyasi diyaloğun her düzeyde kesintisiz devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın mayıs ayındaki Türkiye ziyaretinde imzalanan beş anlaşmanın ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını ve stratejik ortaklığı derinleştirdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, bu yıl 8 milyar doları aşması beklenen ikili ticaret hacminin yakında, iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu 10 milyar dolar hedefini yakalayacağını ifade ederek, "Karşılıklı yatırımların artırılmasına da önem atfediyoruz. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz önemli iş birliği potansiyelini ortak üretim ve teknoloji paylaşımı temelinde hayata geçirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşeri ilişkileri, Türkiye-Polonya dostluğunun çok önemli bir boyutu olarak gördüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sultan Abdülmecit'in fermanı ile İstanbul'da kendilerine tahsis edilen araziye yerleşen Polonyalıların torunları, İstanbul yakınlarındaki Polonezköy'de (Adampol) yaşamakta ve halklarımız arasındaki dostluğu simgelemektedir. Bugün de ülkemize turist olarak gelen Polonyalı dostlarımız iki ülke arasındaki insani köprüyü oluşturmaktadır. Akdeniz havzasındaki benzersiz turizm altyapımızla ülkemizde ağırladığımız Polonyalı dostlarımızı önümüzdeki birkaç sene içerisinde 1,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

"Güçlenen ve derinleşen ortaklığımız, bölgemizde barışın ve refahın da teminatı olacaktır"

Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği Erasmus+ Programı ülkesi olan Polonya'nın, 2004'ten bu yana yaklaşık 39 bin Türk öğrenciye ev sahipliği yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, 6 binden fazla Polonyalı öğrencinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programlarını ilişkilerimizin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Polonya'nın, NATO bünyesindeki müttefiklik bağlarının ve transatlantik ilişkilerin değerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu yıl NATO'nun hava polisliği faaliyeti kapsamında Malbork üssünde konuşlandırdığımız F-16 uçaklarımız ve Polonya'nın ülkemize uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı ve askeri misyonu hem dayanışmamızın hem ülkelerimizin '360 derece güvenlik' anlayışına bağlılığının en güzel örnekleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bu iş birliğinin, Romanya'nın da dahil olmasıyla "Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği" süreciyle devam ettiğinin altını çizerek, dışişleri bakanları düzeyindeki bu süreci gelecek dönemde daha da geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin Polonya'nın NATO üyeliğine tam destek verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Polonya'nın da Türkiye'nin AB üyeliği yolunda verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu bağlamda, Türkiye ve Polonya'nın tüm Avrupa-Atlantik kuruluşlarına birlikte üye olmaları, bir başka deyişle Türkiye'nin AB üyeliği, bu jeo-stratejik bölgenin ve ötesinin istikrarı, güvenliği ve refahı için anlamlı bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, makalede şunları kaydetti:

"Polonya'nın öncülüğünde başlatılan, Karadeniz-Adriyatik-Baltık denizleri arasındaki bölgede enerji, ulaştırma ve dijital altyapının geliştirilmesini hedefleyen Üç Deniz Girişimi başta olmak üzere, Polonya'nın öncülük yaptığı bölgesel iş birliklerini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye olarak bu projelere katkıda bulunmaya hazırız. Karşılıklı çıkarlara ve dostluğa dayalı Türkiye-Polonya ilişkilerini, bu olumlu zemin üzerinde güçlenerek sürdürme irademiz tamdır. Güçlenen ve derinleşen ortaklığımız, bölgemizde barışın ve refahın da teminatı olacaktır."