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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

27.10.2021 13:35
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugüne kadar nasıl CHP ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugüne kadar nasıl CHP ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki başarı zincirinin kendi kendine ortaya çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her dönemde sahada milletimizle bağımızı en güçlü şekilde tutarken yönetim seviyesinde de zorlu bir mücadele verdik. Tıpkı Türkiye'nin ve milletimizin bu coğrafyadaki varlığını bin yıldır hazmedemeyenler olduğu gibi AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını da hala kabullenemeyenler var. İlk günden beri söylediğimiz gibi bizim tüm bu başarılarımızın tek formülü Allah'ın ipine sarılmak ve milletimize güvenmek, milletimize dayanmaktadır." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür" dizesini hatırlatan Erdoğan, "Biz imanımızla, inancımızla, azmimizle, gece gündüz çalışmakla bugünlere geldik. Karşımıza çıkan her engeli, önümüze kurulan her tuzağı, arkamızdan yazılan her senaryoyu bu şekilde aşarak yolumuza devam ettik." dedi.

AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren sürekli rejim tartışmalarının yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Aradan 20 yıl geçti. Hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Halbuki Türkiye bu süreçte demokraside, ekonomide, diplomaside, temel hizmet altyapılarında nice tarihi reformları hayata geçirdi. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, adaletiyle, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, şehirciliğiyle, sporuyla, turizmiyle, sosyal yardımlarıyla, her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, refah seviyesi yükselen, hayat kalitesi artan, ufku genişleyen milletimiz geleceğine güvenle bakmaya başlamıştır. Buna rağmen kendi siyasi ve şahsi ikbalini çalışmak ve proje üretmek yerine ülkenin ve milletin felaketine bağlayanların çırpınışları, hezeyanları, yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyenler veya besleyen çevreler, terör örgütleriyle, küresel şer çeteleriyle birlikte çalışmaktan çekinmeyecek kadar gözü dönen, eşi benzeri görülmemiş bir ekiple karşı karşıyayız. Bunlar sürekli olarak 'Ülke çöktü, devlet battı, millet bitti.' edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin ve kafasının pusulası, kendi ülkesini ve milletini değil de başka yerleri gösterenler ile bu toprakların asil evlatları arasındaki mücadele hiç bitmedi, bitmeyecek.

Biz düşmanın fiziki olarak bu topraklardan attık ama geride bıraktığı zihniyet kirinden hala kurtulamadık. Tarihi veya güncel konular üzerinden ülkemize yönelik her saldırının gönüllü fedaisi olmayı, varlık gayeleri haline getirenlere en güzel cevabı yine merhum Akif veriyor:

'Afakına yüklense de binlerce mehalik, batmazdı bu devlet, 'Batacaktır!' demeyeydik. Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır; tek sen uluyan ye'si gebert, azmi uyandır. Kafi ona can vermeye bir nefha-i iman; davransın ümidin, bu ne heybet, bu ne hirman? Mazideki hicranları susturmaya başla; evladına sağlam bir emel mayesi aşla. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol; yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.'

Nice aşılmaz sanılan engelleri aştığımız, bitirilemez sanılan sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık, bozguncu zihniyetin de köklerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Umutsuzluk ve kötümserlik yerine azmi ve çalışkanlığı esas alan bir yaklaşımla milletimizin her meselesinin çözümü için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım gerçekleştiriyoruz."

"HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi"

Dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili bir tezkere oylandığını anımsatan Erdoğan, esasen bu tezkerenin Türkiye'ye yönelik sınır ötesi terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulama olduğunu; son 71 yılda 76 ayrı tezkerenin Mecliste görüşülüp ve kabul edildiğini söyledi.

"Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı da sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin vermemek ve ülkemize yönelik terör saldırılarını kaynağında kurutmak." diyen Erdoğan, bu tehdidin PKK, YPG'nin yanında DEAŞ gibi terör örgütlerinden de kaynaklandığını ifade etti.

Son tezkere oylaması öncesinde HDP yöneticileri CHP'ye bir çağrı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu çağrıda, HDP'nin içinde fiilen yer aldığı ama resmen varlığının inkar edildiği siyasi ittifakın devamı, CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu. Hatta bununla da kalınmayarak CHP açıkça tehdit ediliyordu. Tabii böyle bir durumda onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz, biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz.' diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda maalesef artık böyle bir CHP mevcut değildir. CHP yönetimi oylamaya saatler kala tezkereye 'hayır' diyeceklerini ilan etti. Biz bugüne kadar nasıl CHP ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika
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