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Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu - Son Dakika

Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu

26.10.2021 13:37
Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesi için 'pozitif ayrımcılık' yapılması çağrısını yineleyerek, "Liman, serbest bölge, organize sanayi, hal bizde.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesi için 'pozitif ayrımcılık' yapılması çağrısını yineleyerek, "Liman, serbest bölge, organize sanayi, hal bizde. Mersin'in ticareti, ekonomisi Akdeniz'de dönüyor, para burada kazanılıyor ama bu gelir ilçemize yansımıyor" dedi.

Gültak, Nusratiye Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, parkların yenilenmesi ve mini basketbol sahası talebinde bulunarak, "Herkese gönlü açık olan, her yere yetişip herkesi dinlemeye çalışan bir başkanımız var. Dilediğimizde anında ulaşıp tüm sıkıntılarımızı kolaylıkla aktarabiliyoruz. Gecesini gündüzüne katıp özveriyle çalışan başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Kentin ticareti Akdeniz'de dönüyor ama ilçeye yansımıyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise konuşmasında, geçmişte her alanda ihmal edilen Akdeniz ilçesine pozitif ayrımcılık yapılması çağrısını yineledi. Seçimlerin üzerinden geçen 2.5 yılda Akdeniz'e devrim niteliğinde projeler kazandırdıklarını vurgulayan Gültak, "Büyükşehir nezdinde de çalışmalar oluyor ama Akdeniz'e pozitif ayrımcılık istiyoruz. Akdeniz'in buna ihtiyacı var. Kimse bana kızmasın ama hizmet, altyapı ve imar konusunda bir sıralama, bir anket yapsak, uzman bir heyet oluşturup 'Mersin'in ilçelerini gezip nüfusu, geliri ve konumuna göre değerlendirin. En geri kalmış hangisi?' desek, açık ara Akdeniz çıkar. Neden mi? Liman, serbest bölge, organize sanayi ve hal kompleksi bizde. İş insanlarına takılıyorum, 'parayı Akdeniz'de kazanıyorsunuz ama Yenişehir'de, Mezitli'de harcıyorsunuz' diyorum. Ekonomi Akdeniz'de dönüyor, para burada kazanılıyor, devletin vergisinin çoğu buradan kazanılıyor ama altyapı eksik, üstyapı sıkıntı, imar konusu ve kaçak yapı stoku ise tamamen sıkıntı. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık talebimizin bir nedeni, bir altlığı var. Akdeniz farklı, farklı olmaya da devam edecek" diye konuştu.

"Akdeniz'de değişim ve dönüşümü başlattık"

Nusratiye Mahallesi'nin, kentin ortasında kalmış eski bir yerleşim alanı olduğunu kaydeden Gültak, "Akdeniz'in hemen tüm mahalleleri 50 ila 100 yaşında. Dolayısıyla imar sorunları ve kaçak yapı ile mücadele gerektiği gibi yapılmadığı için bu sorunlar da üst üste birikmiş. Bunun çözümü ne? Tek çözüm, yerinde kentsel dönüşüm. Bu yapılmadığı sürece, 'mahallelerimizin sorunlarını çözebiliriz' diyemeyiz. Yıllardır bir şey değişmedi, bir 25 yıl daha geçse yine değişmeyecek. Biz Akdeniz'de şu an değişimi başlattık ama bunun için uzun bir süreç lazım. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde de bizim gibi düşünen insanlara, yöneticilere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Halkımızdan aldığımız güçle Akdeniz'de değişim ve dönüşümü başlattık"

Konuşmasının devamında, Barış Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Gültak; "Mahalle sakinlerinin yüzde 87'si ile anlaşma sağlandı. Tapu devirlerinde de yüzde 75'e ulaştık. Barış Mahallesi'nin yıkılıp, burada kentsel dönüşümün başlayacağını hayal eder miydiniz? İnsanların gönlünü yapmak, tüm hissedarları bir araya getirmek kolay mı? Değil. Ama Allah'ın izniyle, çalışarak ve vatandaşlarımızdan aldığımız güçle biz başardık. Ankara'nın ve teşkilatlarımızın desteğiyle başardık. Nasip olursa, yılbaşında da Barış Mahallemizde temel atacağız. Seçimler gelmeden 400 küsur konutu, işyerlerini, kreşi, cami ve kültür merkezimizi hayata geçirmiş olacağız. Barış Mahallesi, yepyeni bir mahalle oluyor. İnanır ve çalışırsanız her şey olur" şeklinde konuştu.

"Akdeniz için hayallerimiz ve projelerimiz vardı"

Turgut Reis Mahallesi'nde de yılbaşından sonra kentsel dönüşüm projesinin start alacağını belirten Gültak, şöyle devam etti; "Çay Mahallesi'nde yeni yapılan konutlar bitti. İki-üç ay içinde de konutları hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Göreve gelir gelmez bu işleri ele aldığımız için başardık. Seçildiğimiz andan itibaren neler yapacağımızı planlamıştık. Ekibimizi kurduk, projeleri hazırladık ve hızlı şekilde hayata geçirdik. Çünkü bizim hayallerimiz ve projelerimiz hazırdı. Kentsel dönüşümü Çay Mahallesi'nden başlattık, Barış ve Turgut Reis mahallerinde de devam ediyoruz. Bahçe ve diğer bazı mahalleli vatandaşlar, 'biz de kentsel dönüşüm istiyoruz' diyorlar. Fakat böylesi büyük projeleri gerçekleştirmek için 5 yıldan uzun bir zamana ihtiyaç var. Yeniden seçilip göreve gelirsem, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan diğer mahallelerle devam ederim. Şehrin geleceği bizim kaderimizden daha önemli. Gelin hep birlikte şehrimizin kaderini değiştirelim."

"Nusratiye'ye sunulan hizmet ve çalışmalar"

"Akdeniz deyince akla artık barış, huzur, kardeşlik ve güven geliyor" diyen Gültak, Nusratiye Mahallesi'ne yönelik hizmetleri de aktardığı açıklamasını şöyle bitirdi; "Mahalleli gençler ve çocukların ders çalışabileceği, etüt yapıp sınavlara hazırlanabilecekleri, kütüphanesi, interneti, masası, sandalyesi, çayı ve suyu olan sakin ve nezih bir mekanı mahalleye kazandırdık. Seçilir seçilmez başlattığımız 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile mahallemizde 89 bebeğimize ve annesine ulaşmışız. Kanser hastalarına ücretsiz servis hizmeti verdiğimiz 'Onkobüs' hizmeti ile Nusratiye'de 5 hastamıza 58 kez hizmet vermişiz. Sosyal belediyecilik ilkesiyle mahallemizde birçok yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşımıza periyodik evde bakım ve temizlik hizmeti veriyoruz. Ücretsiz eğitim portalı ve sınava hazırlık setleri dağıtarak, eğitimde fırsat eşitliği sağladık, yüzlerce gencimizin, istediği üniversiteleri ve bölümleri kazanmalarına katkı sunduk. Akdeniz'e 2 yıl içinde 6 yeni okul yapılması için gerekli girişimleri başlattık, planlaması hazır."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konuşmasından sonra kısa süre sonra kullanılmaya başlanacak olan Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'nın yeni binasını da gezdi. - MERSİN

Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu
Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu

geri dönüşüm, Akdeniz, Liman, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gültak'tan Akdeniz için 'pozitif ayrımcılık' vurgusu - Son Dakika
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