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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı

18.10.2021 16:35
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, ebetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, ebetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." dedi.

Buldan, partisinin Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yakınındaki alanda düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde yaptığı konuşmada, HDP'nin büyüyüp genişleyerek milyonların partisi olmaya ve demokratik siyasete yön vermeye devam edeceğini söyledi.

Demokratik muhalefet yaptıklarını dile getiren Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, ebetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz. Biz bu yolda büyük bedeller ödeyerek çıktık. Biz bu yola büyük emekler vererek çıktık. Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Halkımız ayrı emek verdi, ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır. İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Buldan, hükümetin tarım, hayvancılık, ekonomi, iç ve dış politikasını eleştirerek, HDP'nin barış, adalet ve özgürlük için iktidara yürüyeceğini anlattı.

Yayınladıkları deklarasyonun kendileri için bir tutum belgesi olduğunu ve iyi bir karşılık bulduğunu vurgulayan Buldan, şunları kaydetti:

"Birçok kesimden bu tutum belgesinin Türkiye'nin yol haritası olduğuna dair mesajlar aldık. Çok önemli açıklamalar yapıldı. Şimdi bu deklarasyona elbette ki sahip çıkma zamanıdır. Türkiye'yi kurtaracak, düzlüğe çıkaracak, bütün krizlerin, kaosların önüne geçecek olan 11 maddeden oluşan bir tutum belgemizi yayınladık. Şimdi bu tutum belgesiyle kendisine insanım diyen, vicdanı olan tüm demokrat kesimlere, Türkiye'nin muhalefetine, Türkiye'deki kanaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine, kadın hareketlerine, gençlere ve bütün kesimlere çağrımızdır; gelin hep birlikte el ele vererek, omuz omuza yürüyerek, bu tutum belgesini esas alarak Türkiye'nin demokrasiye, barışa ve özgürlüklere olan ihtiyacına karşılık bu tutum belgesine sahip çıkalım ve Türkiye'nin demokratikleşme yolundaki en önemli adımlardan birisini hep birlikte atalım."

Buldan, Türkiye'deki her kesime kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Miting, verilen konserin ardından sona erdi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Muhalefet, Türkiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Ağrı mitingine katıldı - Son Dakika
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