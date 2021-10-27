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İzmir'de tamamlanamayan kentsel dönüşüm projesine TOKİ önerisi - Son Dakika

İzmir'de tamamlanamayan kentsel dönüşüm projesine TOKİ önerisi

27.10.2021 16:44
İzmir'de tamamlanamayan kentsel dönüşüm projesine TOKİ önerisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek vereceklerini söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesindeki Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tapuları devretmesi halinde dönüşümün TOKİ marifetiyle yapılmasına destek vereceklerini söyledi.

Sürekli, Yurdoğlu Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm planlanan Yurdoğlu ve Uzundere mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında kentte 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışması planladığını belirten Sürekli, 11 yıl sonunda Bayraklı'daki projenin iptal edildiğini, 6 bölgede çalışmaların sürdüğünü, bunlardan birinin de Karabağlar'da olduğunu kaydetti.

Sürekli, Karabağlar'da 4 etap şeklinde planlanan çalışmalar kapsamında 1. ve 2. etapta 774 konutun yapılıp hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Ama 3. ve 4. etap olan Yurdoğlu ve Uzundure mahallelerinde büyük bir sıkıntı hasıl oldu. Bu iş başlayalı 11 yıl oldu, 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne kadar hiçbir sonuç alınmadı. Mahalle sakinleri, sorunlarını pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiler. O görüşmede, mahalle sakinleri bir çözüm isterken Sayın Kılıçdaroğlu da 'O zaman hükümet, devlet yapsın' beyanında bulundu. Mahalle sakinlerinin de 'o zaman tapularımızı verin, bu işi hükümet yapsın' şeklinde beyanları oldu."

"Bu hızıyla bu dönüşüm 36 yıl sürer"

İktidar partisi İzmir temsilcileri olarak Büyükşehir Belediyesinin, sözleşmeyi feshetmesi ve tapuları iade etmesi halinde TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümü hızla yapma niyetlerini mahalle sakinlerine ilettiklerini dile getiren Sürekli, şöyle devam etti:

"Bir taraf 'hükümet yapsın' öbür taraf da 'tamam hükümet yapsın, tapuları verin' diyor. Bu aşamada bu gerçekleşirse bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ marifetiyle bu kentsel dönüşümün yapılması konusunda desteğimizi mahalle sakinlerine ifade ettik. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Mahalleli soruyor, 'pazar günü öyle beyanları oldu ama tapularımız verilmezse ne olacak' diye. Bu işin takipçisi olacağız.

Limontepe'de 1533 tane konutu TOKİ yaptı. İzmir'de şu ana kadar 20 bin konut, statlar yapıldı TOKİ tarafından. 2 bin 584 adet konut sosyal projeler kapsamında devam ediyor. TOKİ 2 milyar liralık burada hizmet yaptı, 2 milyarlık projeler de devam ediyor. Onun için bunu yapmaya devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız muktedirdir, yaparız. 'Büyükşehirin bu hızıyla bu dönüşüm burada 36 yıl sürer' diyor arkadaşlar. Biz de hesapladık, bu konutların yapılması 50-60 yılı bulur. Onun için bir an önce mağdur vatandaşların sorununun çözümü için harekete geçilmeli."

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ile muhtarlar da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Ekim'de, İzmir'deki toplu açılış törenine katıldığı sırada, Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden grupla görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İzmir'de tamamlanamayan kentsel dönüşüm projesine TOKİ önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tamamlanamayan kentsel dönüşüm projesine TOKİ önerisi - Son Dakika
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