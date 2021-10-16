Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Pakistan'da hem Türkiye hem de Azerbaycan halkına çok derin bir iyi niyet duygusu hakim" - Son Dakika

Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Pakistan'da hem Türkiye hem de Azerbaycan halkına çok derin bir iyi niyet duygusu hakim"

"İran bölge için gerekli bir ülke"

ANKARA - Pakistan Büyükelçisi Muhammad Qazi, DEAŞ konusunda uyarılarda bulunarak, "Barışı seven ülkeler için bir araya gelmek ve bu tehdide karşı savaşmak, Taliban için de görev olmalıdır fakat bu savaş sadece onlara bırakılamaz" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Üç Kardeşler Tatbikatı, Türkiye - Pakistan ilişkilerini, Azerbaycan ile İran arasında yaşanan gerilimi ve Afganistan'da yaşanan gelişmeler hakkında İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin doğal ortaklar olduğunu belirten Büyükelçi Qazi, "Biz birbirlerine tarih, kültür ve dil bağlarıyla bağlı olan ülkeleriz. Bizim değerlerimiz birbirine çok benzer. Hatta aslında neredeyse eşittir bu değerler birbirine. O halde biz doğal ortaklarız. Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekten çok sağlam bir iş birliği ve ilişki vardır. Bu iş birliği 360 derece dönmekte, sadece bir sektörde değil. Pakistan'da hem Türkiye hem de Azerbaycan halkına çok derin bir iyi niyet duygusu hakim. Her iki ülke, Pakistan için de aynı niyet duygularını hisseder. Üç Kardeşler Tatbikatı bu üç ülkeyi bir araya getirmenin yalnızca diğer bir ifade biçimi" diye konuştu.

Savunma tatbikatlarının öneminden bahseden Qazi, "Hepimiz zorlu ve çalkantalı bir bölgede yaşıyoruz. O halde ülkelerin birbirinden öğrenmesi ve birbirlerinin güçlerine katkıda bulunması çok iyi bir şey. Bu tatbikat bundan ibaret. Bunun gibi daha birçok iş birlikleri olacak. Karaçi'den gelen kamyon İstanbul'a ulaştı. Bu da üç ülke arasındaki potansiyel ihtimallerin ifade biçimlerinden sadece birisi" dedi.

"İran bölge için gerekli bir ülke"

Azerbaycan ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Büyükelçi Qazi, şunları söyledi:

"Pakistan hem Azerbaycan ile hem İran ile mükemmel ilişkilerin keyfini çıkarıyor. Bizim yine İran'la derin tarihi, dinsel, kültürel ilişkilerimi bulunuyor. Karaçi'den gelen ve İran üzerinden gelen kamyon, bizim ilişkilerimiz için dönüm noktası. Bunlar bizim İran sınırımıza ulaştı. 4 tane kamyon vardı. Bunlardan iki tanesi Azerbaycan'a iki tanesi Türkiye'ye gitti. İş burada gördüğümüz her iki ülke için de bir kazan-kazan durumudur. Bizim her iki ülkeyle iyi ilişkilerimiz var. İran'ın Azerbaycan'la olan ilişkileri bu iki ülkenin karar vermesi, düzenlemesi ve ayarlaması gereken bir durum. Bizim bakımımızdan da İran bölge için gerekli bir ülke. Bunun haricinde İran bizim için çok önemli bir komşudur."

"Bu tehdide karşı savaşmak Taliban için de görev olmalıdır fakat bu savaş sadece onlara bırakılamaz"

Büyükelçi Qazi, Afganistan'da camilere yapılan saldırıların çok üzücü bir durum olduğunu ve reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti. Bu durumu kınadıklarını da belirten Qazi, "Biz en sonunda Afgan halkının da barış ve güvenliğin sonunda keyfini çıkarmasını istiyoruz. Artık ekonomik gelişmelerini ve ülkelerini yeniden inşa etmeye odaklanmalarını istiyoruz. DEAŞ herkes için gerçekten tehdit oluşturmakta. Sadece bölgemizde değil, daha da ötesinde tehdit oluşturuyor. O zaman barışı seven ülkeler için bir araya gelmek ve bu tehdide karşı savaşmak, Taliban için de görev olmalıdır fakat bu savaş sadece onlara bırakılamaz" açıklamasında bulundu.

"Taliban'ın onlarla savaşmak istediğine dair, onları sevmediğine dair kanıtlar var elimizde" diyen Qazi, "Terörizme karşı savaş, herkesin toplu olarak yapması gereken bir savaş. Çünkü herkes güvende olmadan kimse güvende olmayacak" şeklinde konuştu.