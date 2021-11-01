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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık" - Son Dakika

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık"

01.11.2021 23:04

Bir son dakika haberine göre - İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir" dedi.

- İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen Strateji Geliştirme Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı'na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşamın giderek karmaşık bir hale geldiğini, şehirlerin, devletlerin, ihtiyaçların, beklentilerin, tehditlerin giderek arttığı bir dünyada, gülümseyen bir yüze, anlayışlı zihinlere, basitliğe, iyi niyete ve işi kolay kılan insanlara her zamankinden fazla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin mülteci konusunda vicdani olarak üzerine düşeni yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "Ülkemizde ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir. Bizler vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz. İnfakı kayıp değil, kazanç olarak gören bir milletiz. İşte bugün Avrupa'nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular. Korktular, güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik sonuçlarını yaşıyorlar. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı; bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve en önemlisi tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Gerek salgın süreci, gerekse yaşanan afetlerin, güvenlik risklerimizin oluşturduğu maliyetlerin gündelik yaşantımıza yansımaları olmadı mı? Elbette ki oldu. Ancak genel olarak salgın sürecini ve sonrasını görece olarak onlardan çok daha iyi yönettik. Ciddi ve akılcı tedbirlerle, üretim ve devlet gücümüzle, milletimizin ferasetiyle, kamu düzenimizi ve tedarik zincirimizi bozmadan atlattık" diye konuştu.

"Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz"

Türkiye'nin son 4 yılda, milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunun altını çizen Soylu, "Miktar olarak da sadece 2020 yılında ABD'nin arkasından ikinci olmuştur. Bu sadece mali güçle ilgili değildir. Bu bizim gücümüzün yanı sıra, insani özelliklerimizle ilgilidir" ifadeleri kullandı.

"Açık Kapı, hem bir devlet kapısı hem de bir gönül kapısıdır"

Açık Kapı'nın, sadece bir devlet dairesi olmadığını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Açık kapı, devletin vatandaşını dinlediği, taleplerini yerine getirdiği, yardım elini uzattığı ve vatandaşının devletinden razı olmasını amaçlayan bir kapıdır. Bu kapı, bunun için açıktır. Size başvuran herkes sizden bir yardım istemiyor olabilir. Kimisinin bürokratik bir işi vardır, kimisi belki bir ihbar için gelmiştir, kimisi bir başka ihtiyaç sahibinin durumunu anlatmak için gelmiştir, kimisi belki şehirdeki bir aksaklığı ifade etmek için gelmiştir ama siz bu talepleri karşılarken, meseleye ilk anda yüzünüzdeki gülümsemeyle, kalbinizdeki iyi niyetle, zihninizdeki kolaylaştırma ve müjdeleme anlayışıyla bakmalısınız. Bu faaliyeti, bu birimleri çalıştıracak olan temel motivasyon esas itibarıyla budur."

"Devlet yapısı geliştikçe, ihtiyaçlar ve hizmet başlıkları çoğaldıkça, hizmet almayı kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz"

Her geçen farklı ihtiyaçların gün yüzüne çıktığını ve bu ihtiyaçların giderilmesi için de yeni çözüm yöntemleri geliştirildiğini söyleyen Soylu, "Açık kapı, esas itibarıyla devletin millete hizmet fonksiyonunun gereği olarak ortaya çıkmış bir yapıdır. Çünkü devlet yapısı geliştikçe, ihtiyaçlar ve hizmet başlıkları çoğaldıkça, hizmet almayı kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşa bir rehberlik hizmeti vermek, bu sayede hem onun hizmet almasını kolaylaştırmak hem de kurum üzerindeki iş süreçlerini takip etmeyi, hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"5 milyon 763 bin 195 başvuru alınmıştır"

2017 yılında başlatılan Açık Kapı Projesi'nin, İçişleri Bakanlığı'nın temel bir hizmet birimi haline geldiğini ifade eden Soylu, "Şu an için 81 il valiliğinde açık kapı şube müdürlükleri, 221 ilçe kaymakamlığında ise açık kapı şeflikleri kurulmuştur. Bin 55 arkadaşımız bu birimlerde görev yapmaktadır ve kurulduğu günden bugüne kadar 5 milyon 763 bin 195 başvuru alınmıştır. Bunlardan sadece 14 bin 503'ünün işlemi devam etmektedir, kalanı sonuçlandırılmıştır. Sonuçlandırma oranımız yüzde 99,75'tir. Bu büyük barışıdır Bu meseleyi sahiplenmenin özüdür" açıklamasında bulundu.

Strateji Geliştirme Başkanlığı personeline, vatandaşlara karşı anlayışlı olmaları çağrısında bulunan Soylu şöyle devam etti:

"Kapı kavramı bizim kültürümüzde önemlidir. Tövbe kapısı deriz, devlet kapısı deriz, gönül kapısı deriz. Kapıyı sert kapatmayı bile ayıp sayan, bundan gönlü kırılan bir medeniyetin evlatlarıyız. Temsil ettiğiniz birimin manasına bu pencereden bakmak lazım. Biz size hem milleti, hem de devletin yüzünü emanet ettik. Bu çok ağır bir sorumluluktur. Allah sizlerden razı olsun. Arkadaşlarımız bugüne kadar bu emaneti hakkıyla taşıdılar, inşallah yeni arkadaşlarımızla birlikte bu başarıyı daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. İşinizi yapmak için ihtiyacınız olan güler yüz, merhamet ve dikkattir. Lütfen insanları dikkatle dinleyin.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık" - Son Dakika
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