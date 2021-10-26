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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

26.10.2021 17:53
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu parlamento içinde terör örgütü destekçilerinin yaşamayacağı, barınmayacağı kanaatindeyim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu parlamento içinde terör örgütü destekçilerinin yaşamayacağı, barınmayacağı kanaatindeyim." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, büyük zorluklarla ve gayret üstü bir mücadeleyle demokrasiyi, hukuku, adaleti ve muasır medeniyet seviyesini hedef alarak kurulan İYİ Parti'nin, 4. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Türkkan, "Kuramaz dediler kurduk, devam ettiremez dediler, ettirdik. Engelleri aşa aşa, bariyerleri devire devire inandığımız yolda yürüdük ve başardık. Bugün milletimizin gönlünde yer edinerek TBMM'de temsil edilen güçlü bir siyasi parti konumuna geldik. Aynı kararlılıkla iktidar olmak için çığ gibi büyümeye ve hızla koşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

-"Kaos planının son perdesi aralanmıştır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'ye düşmanlık güden birtakım odakların yeniden harekete geçtiğini ve organize saldırılara tevessül edildiğini belirtti.

Bazı batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşların yayınladıkları "düzmece raporlar" ve "küstah açıklamalar"la düşmanlıklarını bir kez daha ortaya çıkardıklarını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"18 Ekim 2021'de büyükelçilerin müşterek açıklamasıyla başlayan sistematik saldırılar, 19 Ekim 2021'de Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye raporu ile devam etmiştir. 21 Ekim'de Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'nin gri listeye alındığını açıklamasıyla kaos planının son perdesi aralanmıştır. Irkçı batının ülkemize düşmanlığı aynen devam etmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesini orantısız ve gereksiz bulan odaklar, etkin ve kararlı terörle mücadelemizi baltalamaya çalışmakta, teröristlere kol kanat germektedirler. Emperyal odaklar, demokrasi ve insan hakları kisvesi altında terör örgütlerini eğit donat faaliyetleri ile açıkça desteklemekte ve finanse etmektedir. Türkiye terör örgütlerinin kuyruğuna basmakta, yankıları ne hikmetse batıdan gelmektedir. Türkiye bütün terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi yürüten ve en çok bedel ödeyen ülkedir. Türkiye aleyhinde yürütülen bütün faaliyetler, asılsız itham ve kara propagandalar ayaklarımızın altındadır. "

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da büyükelçiler meselesinin daha uzun süre tartışılmaya devam edeceğini söyledi.

Tüm dünyanın yaşanan krizi konuştuğunu ifade eden Beştaş, "Burada sorun hukuktur. Türkiye hukuka bağlı mı değil mi? Mesele bu. Kavala ve Demirtaş kararını büyükelçiler değil AİHM verdi. Türkiye hukuka uymak durumundadır." ifadelerini kullandı.

-"Yoğun iş yükü, uykusuz nöbetler kaçınılmaz sonu hazırladı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Ankara Şehir Hastanesindeki nöbetin ardından evine giden asistan doktor Rümeysa Şen'in, uyuması sonucu karıştığı trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yoğun iş yükü ve uykusuz nöbetlerin, bu kaçınılmaz sonu hazırladığını savunan Özel, şöyle devam etti:

"Geçmişte sağlık sisteminde yapılan göreceli iyileştirmelerle övünenlerin görmesi gereken, sağlık sistemimizin çöktüğüdür. İnsanlar sağlığa erişemiyor, hastanelerde kuyruklar var, sağlık çalışanları mutsuz, umutsuz, yorgun. Daha beter olaylar yaşanmadan Türkiye'deki sağlık sisteminin fotoğrafının çekileceği ve sağlık emekçilerinin insani şartlarda çalışmaları için gerekli düzenlemelerin birlikte kararlaştırılacağı bir araştırma komisyonu kurulması noktasında tüm gruplardan destek bekliyoruz."

-"Milletvekillerinin olumlu oy vereceklerini düşünüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise bugün iki tezkerenin görüşüleceğini anımsattı.

Irak'ın parçalanmasıyla beraber Türkiye'nin komşusu olan ülkelerin, bazı terör gruplarına meydan bıraktığını kaydeden Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günden bu tarafa Irak'ın kuzeyinden veya komşu ülkelerden Türkiye aleyhine yapılacak her türlü faaliyetleri, sınır ötesi harekatı da göze alarak veya düşünerek engelleyeceğimizin kararlı duruşunu ortaya koyduk.

İkinci tezkere ise Suriye tezkeresi. Suriye'nin kuzeyinde mikro devletçikler kurarak ülkemizin milli birliğini ve bekasını engellemeyi amaçlayan başta PKK, DEAŞ, YPG gibi örgütlere fırsat vermemek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine yetki veren tezkereyi görüşeceğiz. Umuyorum ve diliyorum ki Türkiye'nin bekası, birliği ve beraberliği, bütünlüğü ve geleceği için seçilmiş milletvekillerinin olumlu oy vereceklerini düşünüyorum. Hiç kimse terör örgütü destekçisi değildir, olduğuna da inanmıyorum. Bu parlamento içinde terör örgütü destekçilerinin yaşamayacağı, barınmayacağı kanaatindeyim."

AK Parti, Türkiye, Terör, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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