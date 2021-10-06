TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda kabul edilen, kendisinin hazırladığı "İklim Değişikliğinin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Bağlamında Ele Alınması" başlıklı rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Dünya Öğretmenler Günü", MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise Mersin ili hakkında gündem dışı konuşma yaptı.
Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine yerlerinden söz verdi.
Kaynak: AA
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