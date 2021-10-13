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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

13.10.2021 15:59
TBMM Genel Kurulu toplandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki vergi cezalarının ilgili idarenin internet sitesinde duyurulmasını düzenleyen maddenin geri çekilerek yerel basının ilan...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki vergi cezalarının ilgili idarenin internet sitesinde duyurulmasını düzenleyen maddenin geri çekilerek yerel basının ilan gelirinin kesilmemesini istedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, başkanlığında toplandı.

Akar, bugünün Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 98. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök "Ankara'nın başken oluşunun 98. yıl dönümü" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Sağlık çalışanlarının sorunlarına değinen Dervişoğlu, her saat başı bir doktorun şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Dervişoğlu, "Sağlık çalışanlarının yüzde 72,6'sı meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Bu rakamların yüksekliğine rağmen sorun vakayı adiyeden sayılıyor. Bu durum hekimlerin özgür karar vermesini engelliyor." diye konuştu.

Dervişoğu, AK Parti hükümetleri döneminde birçok şirketin satıldığını şimdi de baraj ve elektrik santrallerine göz dikildiğini öne sürdü. BOTAŞ ve Türkiye Petrollerinin de özeleştirilmesi için adımlar atıldığını savunan Dervişoğlu, "Bu şirketler yabancı sermayeye satılmak isteniyor. Hükümetin bitmek bilmeyen rant sevdası uğruna sadece bizlerin değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın da geleceğine ipotek konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Mesleki eğitim teşvik edilmeli"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mesleki eğitim okullarının sorunlarına değinerek "Mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerekir. Bu okulların özendirilmesine yönelik milli seferberlik başlatılmalıdır. İlgili bakanlıklar, odalar sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bu konu milli bir politika haline getirilmelidir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde bazı sorunlar yaşandığını, cezası biten bazı hükümlülerin tahliye edilmediğini öne sürdü. Beştaş, Adalet Bakanlığının "bu insanlık suçunu" durdurması gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 15. maddesinin geri çekilmesini istedi. Teklifin 15. maddesindeki düzenlemenin Türkiye basınının yüzde 91'ini oluşturan yerel basınla ilgili bir düzenleme olduğunu belirten Özkoç, "Düzenleme, yerel basının 72 milyonluk bir gelirden yoksun olmasını sağlıyor. Düzenleme ile resmi ilanlar, internet sitelerinde yayınlanarak bu ilanların yerel gazetelerde yayınlanması engelleniyor. Yerel basın zor şartlar altında çalışıyor. Onların bu gelirini kesmek onların tamamen kapanmasına neden olacaktır. Bu maddenin geri çekilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Özkan, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bütün dünyanın ekonomik olarak küçülürken Türkiye'nin büyüdüğünü söyledi.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Özkan, Faz 3 çalışmalarının 30 merkezde tamamlandığını ve TURKOVAC aşısının Sinovac'tan daha etkili olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Özkan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin uzlaşı içerisinde çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Vergi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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