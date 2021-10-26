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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

26.10.2021 15:47
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurul açılışında yaptığı konuşmada, kurulduğu günden beri TBMM ile Türk milletinin kader çizgisinin birbirini tamamladığını, Türk milletinin ateşle imtihana çekildiği günlerde işgalcilere teslim olmayanların kutlu Meclisin temellerini attığını söyledi.

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin harp yorgunu olduğu sıralarda Kuvayımilliye'nin barut kokan saflarından yola çıkanların, bu çatının altında toplandığının altını çizen Adan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ay yıldızın ışığını yükseltenler, TBMM'nin de kurucu kadrosu olmuşlardır. Onların emsalsiz kahramanlıkları sayesinde bu Meclis, 'Gazi' unvanı ile şereflenmiştir. TBMM, devletin kurucusu, milletin koruyucusudur. TBMM, Türk askeri ile omuz omuza vermiş, Polatlı'ya kadar ilerleyen düşmana karşı gelmiştir. Sakarya'da destan yazan ruhun arkasında bu Meclisin Mehmetçiğe verdiği teminat vardır. Büyük Taarruz'un süvarileri dört nala hücuma kalkmışken, onların hızına hız katan güç, bu Meclisin onlara duyduğu inançtır." diye konuştu.

Bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini anımsatan Adan, şöyle devam etti:

"Bugün de Türkiye Cumhuriyeti müdafaa-i nefs için Suriye ve Irak'ta varlık göstermek zorundadır. Ankara, İzmir, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır'da bombalar patlamasın diye bu milletin evlatları sınırlarımızın ötesinde nöbettedir.

Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir. Ümit ediyorum, 100 yıl önce Mehmetçiğin arkasında duran kurucu Meclisin ruhu bugün yine konuşacaktır. Bu tezkere yalnızca Suriye'de, Irak'ta değil, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen tüm güçlerin tam kalbinde hissedilecektir."

Adan'ın konuşmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, "İstanbul'un sorunları" CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel "Türkiye'deki genç işsizlik", AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise "Kadın girişimcilerin Türkiye'deki gelişimi" konularında gündem dışı söz aldı.

Celal Adan, Türkiye, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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