TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır'da yaşanan sorunlara değinerek hükümetin işsizlik başta olmak üzere bölgenin sorunlarını gündeme almasını istedi.

Tosun, Diyarbakır'da hukuksuz uygulamaların yaşandığını, kadınlara karşı ayrımcı politikalar izlendiğini iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise "imar barışı düzenlemelerinin yol açtığı mağduriyetlerin" olduğunu ileri sürdü. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon Roman vatandaşın işsizlik başta olmak üzere birçok sorunla mücadele ettiğini dile getiren Purçu, hükümetin Roman vatandaşların sorunlarını çözmesini talep etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da "Türkiye- Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. Yılı" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Türklerin 1961'den bugüne başta Almanya olmak üzere yaşadıkları ülkeleri, o ülkenin insanlarıyla birlikte inşa ettiğini, bulundukları ülkelere sadece ekonomik yönden değil, insani yönden de zenginlik kattığını söyledi.

Başarı öykülerinin yanı sıra sorunların da yaşandığını ifade eden Sırakaya, "Bunların başında soydaşlarımızın Avrupa'da karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gelmektedir. 1984'ten 2020 yılındaki Hanau saldırısına kadar son 36 yılda Almanya'da gerçekleştirilen ve vatandaşlarımızı hedef alan ırkçı terör eylemlerinde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün hala ne yazık ki bir yandan insanlar hayatını yitirmekte diğer yandan ibadethanelerimize ve derneklerimize saldırılar devam etmektedir." diye konuştu.

Gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kırmızı ete gelen zamların önüne geçilemediğini, ne üreticinin ne de tüketicinin mutlu olduğunu, bunun için de tarım girdi maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 98. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, Cumhuriyeti kuranları rahmet ve minnetle andı.

Akçay, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılı olduğunu da anımsatarak, Türkiye ile Türkmenistan'ın kardeş ve dost ülkeler olduğunu vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de bölgesel eşitsizliğin olduğunu iddia ederek, TÜİK verilerine göre en yoksul illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bölücü ifadeler kullanıldığını söyleyerek, "Bizim esas aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. 'Romanlara, Kürtlere şöyle yapılıyor, işsizler' deniyor. Türkiye'deki genel işsizlik oranı Eylül 2021 itibariyle yüzde 13'tür. Bunun içinde herkes var. Kürtlerin veya Romanların tamamını işsiz olarak tanımlamak ayrımcılıktır, bölücülüktür. Bu tür ifadeler, Türk vatandaşlığının ne demek olduğunu anlayamamaktır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Türkiye'de bazı gruplar 'biz hakkettiğimiz gibi barınamıyoruz' diyor. Bir grup, bunu diyorsa Meclis'in yapması gereken, bunu reddetmek değil, ciddiye almaktır. Reddedenler sorunu çözemezler." değerlendirmesinde bulundu.