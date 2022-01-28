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Prof. Dr. Kurtulmuş: "Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır" - Son Dakika

Prof. Dr. Kurtulmuş: "Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır"

28.01.2022 18:19
Prof. Dr. Kurtulmuş: "Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Daha 10-15 sene evvel piyasada tüfeğinin nerdeyse kurşununu bile dışarıdan almak zorunda kalan Türkiye bugün milli savunma sanayinde yaklaşık yüzde 75'lik yerlilik oranına ulaşmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Daha 10-15 sene evvel piyasada tüfeğinin nerdeyse kurşununu bile dışarıdan almak zorunda kalan Türkiye bugün milli savunma sanayinde yaklaşık yüzde 75'lik yerlilik oranına ulaşmıştır. Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programlar için Sakarya'ya geldi. İlk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret ederek burada ilçe başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Programına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyareti ile devam eden Kurtulmuş, burada mehteran takımının sergilediği gösteri eşliğinde karşılandı. Kurtulmuş daha sonrasında ise, Sakarya'nın trafiğini rahatlatmak amacı inşa edilen SGK Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Açılış törenine Numan Kurtulmuş'un yanı sıra; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, bürokratlar, vatandaşlar ve davetliler yer aldı. Burada yapılan açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin gelişen yerli ve milli teknolojisinden bahsederek dışa bağımlılığın azalacağını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile tören son buldu. Burada yapılan tören sonrasında ise Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Sakarya Valiliği'ne ziyarette bulundu.

SGK Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "SGK Köprülü Kavşağı ile bölgedeki trafik meselesini çözmek; yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için şehrimizin girişinde üç merkez ilçemizi birbirine bağlayacak bir köprülü kavşak projesini hayata geçirdik. 22 metre eninde 33 metre açıklıkta olan proje kapsamında tüm gereklilikleri de tamamladık. Ayrıca halihazırda çalışmaları devam eden Acil Durum Hastanesine alternatif bir güzergah oluşturuyoruz. Duble olarak yapacağımız yeni alternatif güzergah ile hemşerilerimiz kolaylıkla hastaneye ulaşabilecekler" dedi.

"Sakarya potansiyeli çok yüksek bir şehirdir"

Türkiye'nin yürüyüşüne en büyük katkıyı verecek olan şehirlerden birinin de Sakarya olacağını ifaden Vali Kaldırım, "Ekrem Yüce, hizmetleriyle bir belediyecilik nasıl yapılır bizlere en güzel şekilde gösteriyor. Gündüz gece yaptığı çalışmalarla açılışlara yetişemiyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Sakarya'nın en önemli özelliği birlik beraberliği ve kadirşinaslığıdır. Potansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Ülkemizin büyük bir yürüyüşü, dünyada daha iyi noktalara ulaşma hedefi var. İnşallah Sakarya'mız bu büyük yürüyüşe desteğini her geçen gün artırarak devam edecektir. Bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyor ve vatandaşlarımızın güle güle kullanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Sıradan bir ülke gibi gelişmeleri seyretmek bize yakışmaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın büyük bir devrim içinde olduğu dönemdeyiz. Dünyanın hemen hemen bütün büyük güçlerinin, neredeyse dünyanın her bölgesinde büyük bir rekabet ve yarış içerisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu, merkezinde bulunduğu bu coğrafyanın da. Dolayısıyla bu coğrafyada Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın torunu olan Türkiye'nin, bizlerin sıradan bir ülke gibi gelişmeleri seyretmek yakışmaz. Büyük riskler ve tehditler altında olduğumuz bu bölgede çok güçlü olması lazım. Türkiye her alanda dünyadaki bütün sıralamaların en üst tarafında yer alacak, onun için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi verirken de çok büyük bir ivme yakaladığımızı bütün milletimiz görüyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye, dünyada rekabet edebilen bir ülke haline gelmiştir"

Ülkenin gelişen teknolojisinden bahseden Kurtulmuş, "Daha 10-15 sene evvel piyasada tüfeğinin nerdeyse kurşununu bile dışarıdan almak zorunda kalan Türkiye bugün milli savunma sanayin de yaklaşık yüzde 75'lik yerlilik oranına ulaşmıştır. Türkiye pandemi şartlarını en zor döneminde Eskişehir'deki fabrikada kendi milli helikopterinin motorunu yapmış ve dünya piyasasına takdim etmiştir. Birkaç hafta evvel Türkiye çok gecikmiş bir proje olan, yıllardır engellenen Türkiye'nin yerli arabası yapılması projesini başarıyla ABD'deki uluslararası bir fuarda bütün dünya otomotiv sektörüne tanıtmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Ünitesindeki genç mühendis kardeşlerimiz cep haberleşme uydusu yaparak uzaya fırlattılar, Türkiye buna imza atmıştır. Türkiye İHA ve SİHA'larıyla dünyada rekabet edebilen bir ülke haline gelmiştir. İstanbul'da cumhurbaşkanımız tarafından denize indirilen yerli istihbarat gemisiyle dünyadan örnek ülkelerden birisi haline gelmiştir. Hangi alanı alırsanız alın Türkiye güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim daha fazla üretmekten başka bir yolumuz yoktur"

Türkiye'nin daha fazla üretmekten başka bir yolunun olmadığını sözlerine ekleyen Kurtulmuş, "Bizim daha fazla üretmekten başka bir yolumuz yoktur. Laf yaparak değil, muhalefet olsun diye yapılan her iyi işin önüne çıkarak değil, Türkiye'yi geri götürmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürerek değil, Türkiye'nin içerisinde fitne fesat odaklarını taşıyarak değil, Türkiye'de hep beraber ve birlik berberlik olan bu ülkeyi geride bırakmak isteyenlere fırsat vermeden yolumuza devam etmektir. Bizim başka yolumuz yoktur. Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır" dedi. - SAKARYA

Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır
Prof. Dr. Kurtulmuş: Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır

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AK Parti, Türkiye, dolar, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Prof. Dr. Kurtulmuş: 'Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Kurtulmuş: "Türkiye'nin artık başkasına el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır" - Son Dakika
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