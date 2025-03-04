Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti

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ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürdü.

04.03.2025 17:29  Güncelleme: 17:59
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile nükleer füze programı dahil farklı konularda iletişim kurmaya yardımcı olma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı teklifi kabul etti.

TRUMP'IN TEKLİFİ DOĞRUDAN PUTİN'E İLETTİ

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'in Rus kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtildi.

Putin, İran ile Nükleer Görüşmelerde ABD'ye Yardımcı Olmayı Kabul Etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"RUSYA, ABD İLE İRAN'IN TÜM SORUNLARI MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakere yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın bunu başarmak için "elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" olduğunu söyledi.

Putin, Trump yönetimine İran\'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ates null:
    Putin sana var ya hayatta güvenilmez. 13 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Trump büyük adam trump 3.dünya savaşını durduracak tek kişi putinde ona saygı duyuyor rteye duyduğu gibi 2 8 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    putin reis dunya konjektorune yon veriyor. artık bu cografyada abd sozu gecmeyecek. 4 4 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Herkesin elini ovuşturduğu ve beklediği Rus ABD savaşı kursaklarında kaldı ki bilmedikleri birşey var devler savaşmadan önce tüm pürüzleri ortadan kaldırırlar 1 1 Yanıtla
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