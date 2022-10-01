Putin'den yeni kararname! Sonbaharda 120 bin Rus vatandaşı daha orduya katılacak - Son Dakika
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Putin'den yeni kararname! Sonbaharda 120 bin Rus vatandaşı daha orduya katılacak

01.10.2022 00:23

Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 120 bin Rus vatandaşının sonbaharda askere alınmasına ilişkin yeni bir kararnameyi yürürlüğe koydu. Askere alınacak 120 bin Rus vatandaşı, Ukrayna'ya gönderilmeyecek Rusya topraklarında görev yapacak.

Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.

RUSYA'DA GÖREV YAPACAKLAR

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyansky, sonbahar celp döneminde askere alınacakların Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağını söyleyerek, 120 bin askerin Ukrayna'daki askeri operasyonlarda cepheye gönderilmeyeceğini belirtti.

SON GÜNLERDE BÖLGEDE NELER YAŞANIYOR?

Rus işgali altındaki 4 bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 99,23'ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 98,42'si, Herson'da yüzde 8,.05'i ve Zaporijya'da yüzde 93,11'i oylarını Rusya'ya katılmaktan yana kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün gece saatlerinde bölgelerin bağımsızlık kararlarını onayladı. Bugün de bölgelerin Rusya'ya katılımına ilişkin kararname imzalandı. Böylelikle Rusya, kendi topraklarına kattığı 4 bölge ile birlikte, Kırım ve Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini ilhak etmiş oldu.

YORUMLAR
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Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den yeni kararname! Sonbaharda 120 bin Rus vatandaşı daha orduya katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'den yeni kararname! Sonbaharda 120 bin Rus vatandaşı daha orduya katılacak - Son Dakika
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