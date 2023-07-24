Putin, Rusya'da cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika
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Putin, Rusya'da cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasayı onayladı

24.07.2023 18:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı imzaladı. Kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat ve hormon tedavisi yapılamayacak. Ayrıca, cinsiyet değişikliği yapmış kişilere evlilik ve evlat edinme gibi kısıtlamalar getirilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

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