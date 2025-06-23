Radyasyon Riskine Karşı Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Radyasyon Riskine Karşı Acil Önlem Çağrısı

Radyasyon Riskine Karşı Acil Önlem Çağrısı
23.06.2025 15:09
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CHP'li Şahbaz, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı sonrası bazı illerde radyasyon önlemleri almalı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısının ardından, Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi illerde radyasyon riskine karşı önlemler alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanması çağrısında bulundu.

ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına değinen Şahbaz, bunu "bir halk sağlığı felaketi" olarak nitelendirerek, yaşananların İran'la birlikte tüm bölgeyi ve Türkiye'yi de tehdit ettiğini söyledi.

Şahbaz, saldırılar sonrası iyonize radyasyon ve toksik kimyasalların ortaya çıkma riskinin bulunduğuna, uzak vadede ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi illerimizde radyasyon riskine karşı acil önlemler alınmak zorundadır. Ekolojik yıkımla birlikte, kirlenmiş gıda ve su kaynakları, halk sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerde radyasyon birikimi, besin zincirinin bozulmasına ve gıda güvenliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu katkılarıyla İran'da ve bölge sınırlarında sağlık ve çevre etkileri izlenmeli, şeffaf bir raporlama yapılmalıdır. Radyasyon riski altındaki bölgelerde, halkın tahliyesi, potasyum iyodür dağıtımı ve sağlık hizmetlerinin güvenliği sağlanmalıdır."

CHP'li Şahbaz ayrıca, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumlarca, tarım ürünleri ve su kaynaklarında acil analiz ve denetimlerin başlatılarak halkın bilgilendirilmesini, sınır illerinde de radyasyon izleme ve halk sağlığı denetimlerinin artırılmasını istedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zeliha Aksaz Şahbaz, Politika, Güvenlik, Hakkari, Sağlık, Çevre, Tarım, Tarım, Ağrı, İran, Van, Son Dakika

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