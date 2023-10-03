RTÜK, Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" sözleriyle tartışma yarattı. Arslan'ın sözleriyle ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

ARSLAN'DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez.." ifadelerini kullandı.

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Ayşenur Arslan'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

ŞAHİN: BU UCUBE YORUMLARA TAHAMMÜL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Ayşenur Arslan'ın Halk TV yayınındaki skandal sözlerinin tamamı şöyle; "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani..."