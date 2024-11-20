Rukiye Toy'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Rukiye Toy'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiri

Rukiye Toy\'dan İmamoğlu\'na Sert Eleştiri

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili açıklamalarına destek vererek Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini sert bir dille eleştirdi. Toy, geçmişte yaşanan mağduriyetleri unutmadıklarını vurguladı.

20.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili açıklamalarına destek vererek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, İmamoğlu'nun açıklamalarında geçmişte yaşanan mağduriyetleri görmezden geldiğini belirterek, Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık günlerini hatırlattı. Toy, konuşmasında, "İkna odalarını, mobing ve eziyetlerle başörtülü kardeşlerimizin eğitim hakkını ellerinden alanları unutmadık. İmam Hatiplerin orta bölümlerini kapatıp katsayı adaletsizliğiyle meslek liselerinin önünü kesenleri, binlerce masum vatandaşı kamudan tasfiye edenleri unutmadık. Mehmetçik analarını yavrularına hasret bıraktılar. Seçilmiş, meşru hükümeti türlü baskı ve dayatmalarla istifaya zorladılar. Bütün bunları 'Demokrasiye balans ayarı yaptık' diyerek yapanlar, toplumumuza çok ağır travmalar yaşattı" dedi.

"Süreçlerin birebir tanığıyım"

Toy, bu süreçlerin birebir tanığı olarak yaşanan acıların hala derin yaralar bıraktığını dile getirerek, "O döneme bizzat şahit olan biri olarak söylüyorum; yaşadığımız acılara 'vasatlık' diyenler, vasatı bile yakalayamayan çukurlardır. Karartma yaparak, tahkir ve tezyif ederek bir davayı, o dava uğruna ödenmiş bedelleri, çalınan hayalleri ve söndürülen hayatları yok sayamaz, hafızalardan silemezsiniz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitimdeki sorunların temelini hatırlatan açıklamalarını desteklediğini belirten Milletvekili Toy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Sayın Bakanımız, geçmişte yaşanan hataların bugün eğitimde ne denli sorunlara yol açtığını gayet açık şekilde dile getirdi. Biz, bu milletin yaralarını sarmaya, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz. İmamoğlu ve benzeri popülist söylemlerle siyaset yapanlar, bu ülkeye geçmişte yaşattıkları travmalarla yüzleşmeli ve bu travmalardan ders çıkarmalıdır" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rukiye Toy'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiri - Son Dakika

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