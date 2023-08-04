Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi, yurt dışı çıkışlarına yasak getirildi - Son Dakika
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Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi, yurt dışı çıkışlarına yasak getirildi

04.08.2023 15:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askere çağrılma süreci ve Rosgvardiya'ya ilişkin kararları onayladı. Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, yurt dışına çıkışlar yasaklandı. Ayrıca Rosgvardiya ağır askeri ekipmanlar kullanabilecek ve insansız hava araçlarını vurma yetkisi verildi.

Rusya'da askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki askere çağrılma süreci ve Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) ilişkin çeşitli kararları onayladı.

Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, Rusya'da artık 18 ila 30 yaşındaki vatandaşlar askere çağrılabilecek. Karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Putin tarafından onaylanan diğer kararlara göre, Rusya'da askere çağırılanların yurt dışına çıkmaları yasaklanırken, Rosgvardiya da artık ağır askeri ekipmanlar temin edip kullanabilecek.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi de verildi.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi, yurt dışı çıkışlarına yasak getirildi - Son Dakika


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