Rusya'dan Polonya'ya kırmızı boya tehditti: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz - Son Dakika
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Rusya'dan Polonya'ya kırmızı boya tehditti: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz

12.05.2022 00:40

Polonya Büyükelçisi Sergey Andreev'e Polonya'daki Zafer Bayramı kutlamaları sırasında kırmızı boya atılması hadisesi gün geçtikçe büyüyor. Büyükelçilerine yapılan saldırı sebebiyle sert bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, adeta Polonya'ya tehditte bulunarak özür dilenmesini istedi. Özür gelmezse daha ileri gidileceğini vurguladı. Polonya'dan henüz bir adım gelmemesi dikkat çekti.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, 9 Mayıs'ta yapılan boyalı saldırının yankısı devam ediyor. Andreyev'e yapılan saldırı, iki ülke arasındaki ipleri bir kez daha gerdi.

RUSYA TARAFI ÖZÜR TALEP ETTİ

Büyükelçi Andreyev'a yapılan saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Rusya Büyükelçisini Krzysztof Krajewski'yi Bakanlığa çağırmış ve resmi özür talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus Büyükelçisi ile Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Varşova'nın taleplerimize vereceği tepkiye bağlı olarak daha ileri adımlar hakkında bir karar verilecek" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Andreyev, Varşova'da İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak, Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başlamış, grup yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatmıştı.

Kırmızı boya meselesi büyüyor, Rusya'dan Polonya'ya tehdit: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz
Kırmızı boya meselesi büyüyor, Rusya'dan Polonya'ya tehdit: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz
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Dışişleri Bakanlığı, Saldırı, Polonya, Rusya, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan Polonya'ya kırmızı boya tehditti: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz - Son Dakika


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