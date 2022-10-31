Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasının ardından Rusya'dan yeni çıkış: Anlaşmadan çıkmıyoruz, uygulamayı askıya alıyoruz - Son Dakika
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Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasının ardından Rusya'dan yeni çıkış: Anlaşmadan çıkmıyoruz, uygulamayı askıya alıyoruz

01.11.2022 00:20

Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya Rusya'dan açıklama geldi. Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere saldırdığı için koridorda trafiğin askıya alındığını belirten Rusya kanadı, "Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" dedi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmıştı. Geçtiğimiz 29 Ekim'de Rusya cephesi, tahıl gemilerinin güvenliğini sağlayan Rus gemilere İngiliz destekli filo tarafından saldırıldığını öne sürerek anlaşmayı askıya aldı.

BM, TÜRKİYE VE UKRAYNA HAREKET PLANI İÇİN ANLAŞTI

BM; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi

ERDOĞAN'DAN TAHIL ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASINA İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise konuyla ilgili ilk yorum bugün geldi. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinde içimizi yakan görüntülerle karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgında sunduğumuz küresel sağlık hizmetleriyle, ülkelere gönderdiğimiz tıbbi desteği alnımızın akıyla verdik. Hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki imkanları seferber ettik. Şimdi gıda krizinde yaşanıyor. Dünya buğday üretiminin üçte biri Rusya ve Ukrayna üretmektedir. Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Rusya, 29 Ekim'de askıya aldığı tahıl anlaşması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz'de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirildi.

"RUSYA ANLAŞMADAN ÇIKMIYOR, ASKIYA ALIYOR"

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" denildi.

BM'YE DESTEK İSTENDİ

Açıklamada, tahıl anlaşmasında Rusya'nın tavrıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de rapor sunulduğu ifade edilerek, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya'ya saldırıların sürdürülmemesi için BM'den destek istendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, 29 Ekim, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasının ardından Rusya'dan yeni çıkış: Anlaşmadan çıkmıyoruz, uygulamayı askıya alıyoruz - Son Dakika

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